Hamirpur News: ...अपने ही शहर में इक गुमशुदा इंसा हूं मैं

Hamirpur News: 0 हुसैनगंज निजामीपुरा में तरही मुशायरे में शायरों-कवियों ने सुनाए कलाम0 श्रोताओं ने वाहवाही करके बढ़ाया शायरों और कवियों का हौसला फोटो नंबर 18- तरही मु

Hamirpur News: मौदहा, संवाददाता। बज़्म-ए-करीम के बैनर तले हुसैनगंज निजामीपुरा में तरही मुशायरा संपन्न हुआ। जिसकी सदारत कुदरत उल्लाह तिशना और संचालन शायर मूलचंद्र वारसी ने किया। मुख्य अतिथि शुजाउद्दीन सुज्जू नेता रहे। मुशायरे में स्थानीय और बाहरी शायरों, कवियों ने अपने कलामों से खूब वाहवाही लूटी। मुशायरे का आगाज फहीम रज़ा राठ ने नात पढ़कर किया।

शायरों की प्रस्तुति उसके बाद दिए गए मिसरे ‘जो बुझ गए हैं चराग़ों की लौ’ बढ़ाते हुए और काफ़िया इंसा पर सभी शायरों ने अपने-अपने कलाम पेश किए। बदरूद्दीन तायब ने शेर सुनाया ‘अपने गमों की फिक्र नहीं आदमी को अब, भाई की वो खुशी से परीशां है।’ मसीह निज़ामी ने शेर सुनाया ‘उदासियों का सबब उससे मैंने जब पूछा, वो रो पड़ा था गमे दास्तां सुनाते हुए।’ फखरुद्दीन यावर मौधवी ने शेर सुनाया ‘इंसा जब सच में इंसा हो जाएगा, हर मुश्किल का हल आसां हो जाएगा।’ कमर निज़ामी ने शेर सुनाया ‘अल्लाह उस मकान में बरकत नहीं देता, जो घर कभी भी साहिबे मेहमां नहीं होता।’ फहीम रज़ा राठ ने पढ़ा ‘खनक पर कैसे सिक्कों की मैं अपने आपको बेचूं,’

शायर ममनून अहमद का शेर था- ‘खुद को पाने में मैं मशरूफ रहा हूं इतना, अपने ही शहर में इक गुमशुदा इंसा हूं मैं।’ इस्लाम मौधवी ने पढ़ा- ‘तमाम दिन की थकन दूर होती है पल में, जो देख लेता हूं बच्चों को मुस्कुराते हुए।’ इसके अलावा रमज़ान खां साहिल, नवाब अहमद, असर बांदवी, फहीम, अब्बा बांदवी, हास्य शायर बॉर्डर, आकिल बिजनौर, तकी मौधवी, महक, वीरेन्द्र कुमार शजर, कमल किशोर, शोएब मौधवी, कुदरत उल्लाह तिशना, हरिप्रकाश कौशल, दिनेश दुबे, नितिन गुप्ता आदि शायरों और कवियों ने अपनी रचनाओं से खूब वाहवाही लूटी।

मित्रता दिवस पर सरस काव्य गोष्ठी भरुआ सुमेरपुर। राष्ट्रीय मित्रता दिवस पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वावधान में कवि हरीराम गुप्त निरपेक्ष के आवास पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के विशिष्ट अतिथि चंद्रशेखर अग्निहोत्री ने कहा कि आज के युग में कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता दुर्लभ है। सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे। गोष्ठी के मुख्य अतिथि पूर्व बीएसए कामता प्रसाद विश्वकर्मा ने पढ़ा- ‘ये कुर्सियां सुनती नहीं, लाख चिल्लाए गरीबी सुर्खियां बनती नहीं।’ अध्यक्षता कर रहे गजेन्द्र नारायण दीक्षित मोक्ष ने पढ़ा- ‘कठिन बहुत है मित्रता, कर पाना विश्वास। तनिक चूक से टूटता, रिश्ता खासम खास।’ संयोजक हरीराम गुप्त निरपेक्ष ने पढ़ा जन गण में सर्वत्र है, व्यवहारिक संबंध। यदा कदा देखा कहीं, मौलिकता अनुबंध। संचालक कैलाश प्रसाद सोनी मृदुल ने पढ़ा मानव के मौलिक मूल्यों में मैत्री महिमा मानी है, युग युग के जीवन दर्शन से कवि की गरिमा बानी है। वीरेन्द्र पाल शजर ने पढ़ा गहरी है बहुत नदिया, लहरों में रवानी है। उस पार भी जाना है, कश्ती भी पुरानी है। इसके अलावा गणेश सिंह विद्यार्थी, हरीप्रकाश कुशवाहा कौशल, हरीकिशन सेन, कमलकिशोर कमल आदि ने अपनी रचनाएं सुनाई।