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Hamirpur News: अपहरण दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर में एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले सत्येंद्र सिंह को जमानत के बाद जेल भेज दिया गया। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था और उसकी मां को एक तमंचे से धमकाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया।

Hamirpur News: अपहरण दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल

Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर। एक सप्ताह पूर्व अगवा कर किशोरी के साथ रेप करने वाले को मंगलवार को जेल भेज दिया गया। बीती 27 जुलाई की रात आठ बजे सत्येंद्र सिंह ने मां के साथ खेतों की तरफ गई किशोरी को अगवा कर लिया था। विरोध करने पर किशोरी की मां को तमंचा अड़ाकर धमकाया था। बाद में आरोपी ने कमरे में बंद करके किशोरी से दुष्कर्म किया था। उसी दिन पुलिस ने किशोरी को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराकर परिजनों को सौंपा। 28 अगस्त को पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद से आरोपी फरार था। सोमवार को पुलिस ने सिसोलर मार्ग के गौरी मोड से आरोपी को गिरफ्तार करके मंगलवार को न्यायालय भेजा।

जहां से उसे जेल भेजा गया है।

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