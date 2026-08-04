Hamirpur News: अपहरण दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल
Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर में एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले सत्येंद्र सिंह को जमानत के बाद जेल भेज दिया गया। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था और उसकी मां को एक तमंचे से धमकाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया।
Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर। एक सप्ताह पूर्व अगवा कर किशोरी के साथ रेप करने वाले को मंगलवार को जेल भेज दिया गया। बीती 27 जुलाई की रात आठ बजे सत्येंद्र सिंह ने मां के साथ खेतों की तरफ गई किशोरी को अगवा कर लिया था। विरोध करने पर किशोरी की मां को तमंचा अड़ाकर धमकाया था। बाद में आरोपी ने कमरे में बंद करके किशोरी से दुष्कर्म किया था। उसी दिन पुलिस ने किशोरी को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराकर परिजनों को सौंपा। 28 अगस्त को पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद से आरोपी फरार था। सोमवार को पुलिस ने सिसोलर मार्ग के गौरी मोड से आरोपी को गिरफ्तार करके मंगलवार को न्यायालय भेजा।
जहां से उसे जेल भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।