Hamirpur News: किशोर को जबरिया कार में बैठाने वालों ने वकील को पीटा, बवाल
Hamirpur News: हमीरपुर में रहुनियां धर्मशाला में एक किशोर को जबरिया कार में बैठाने के प्रयास पर बवाल हुआ। युवाओं ने एक वकील पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर मौके से फरार हो गए जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज देख रही है।
Hamirpur News: हमीरपुर। शहर के रहुनियां धर्मशाला में एक किशोर को जबरिया कार में बैठाने को लेकर बवाल हो गया। विरोध करने पर आक्रोशित युवाओं ने एक वकील के साथ मारपीट कर दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पड़ोसियों ने हमलावरों को घेरा तो सभी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटना स्थल की जांच-पड़ताल की है और सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। सोमवार की शाम रहुनियां धर्मशाला में उस समय हड़कंप मच गया जब करीब 30 से 40 युवा बाइकों में सवार होकर आए और एक किशोर को जबरिया कार में बैठाने लगे। किशोर के शोर मचाने पर वहां मौजूद अधिवक्ता हरपाल सिंह सेंगर मौके पर पहुंच गए और किशोर को बचाने लगे।
जिस पर युवाओं ने अधिवक्ता पर हमला कर मारपीट कर दी। पिता को पिटते देख पुत्र भी मौके पर पहुंच गया और मुहल्ले के लोग भी एकत्र हो गए। भीड़ देख हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर आई पुलिस ने जांच पड़ताल की और सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान कर रही है।इस घटना से आक्रोशित तमाम लोग थाने पहुंच गए। जहां पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो रही है। कोतवाल रामआसरे सरोज ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अभी तक किसी पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।