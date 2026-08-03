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Hamirpur News: किशोर को जबरिया कार में बैठाने वालों ने वकील को पीटा, बवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: हमीरपुर में रहुनियां धर्मशाला में एक किशोर को जबरिया कार में बैठाने के प्रयास पर बवाल हुआ। युवाओं ने एक वकील पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर मौके से फरार हो गए जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज देख रही है।

Hamirpur News: किशोर को जबरिया कार में बैठाने वालों ने वकील को पीटा, बवाल

Hamirpur News: हमीरपुर। शहर के रहुनियां धर्मशाला में एक किशोर को जबरिया कार में बैठाने को लेकर बवाल हो गया। विरोध करने पर आक्रोशित युवाओं ने एक वकील के साथ मारपीट कर दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पड़ोसियों ने हमलावरों को घेरा तो सभी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटना स्थल की जांच-पड़ताल की है और सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। सोमवार की शाम रहुनियां धर्मशाला में उस समय हड़कंप मच गया जब करीब 30 से 40 युवा बाइकों में सवार होकर आए और एक किशोर को जबरिया कार में बैठाने लगे। किशोर के शोर मचाने पर वहां मौजूद अधिवक्ता हरपाल सिंह सेंगर मौके पर पहुंच गए और किशोर को बचाने लगे।

जिस पर युवाओं ने अधिवक्ता पर हमला कर मारपीट कर दी। पिता को पिटते देख पुत्र भी मौके पर पहुंच गया और मुहल्ले के लोग भी एकत्र हो गए। भीड़ देख हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर आई पुलिस ने जांच पड़ताल की और सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान कर रही है।इस घटना से आक्रोशित तमाम लोग थाने पहुंच गए। जहां पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो रही है। कोतवाल रामआसरे सरोज ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अभी तक किसी पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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