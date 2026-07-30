Hamirpur News: उद्योग विभाग की तीन प्रमुख योजनाओं में करें ऑनलाइन आवेदन

Hamirpur News: हमीरपुर में पारंपरिक कारीगरों और उद्यमियों के लिए तीन योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में प्रशिक्षण और टूलकिट का प्रावधान है। एक जनपद एक उत्पाद योजना में ऋण तथा अनुदान उपलब्ध है। एक जनपद एक व्यंजन योजना में पारंपरिक व्यंजनों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

Hamirpur News: हमीरपुर। जनपद के पारंपरिक कारीगरों, हस्तशिल्पियों, स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवाओं तथा खाद्य व्यवसाय से जुड़े उद्यमियों के लिए अच्छी खबर है। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा संचालित तीन महत्वपूर्ण योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उपयुक्त उद्योग ने बताया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत परंपरागत कारीगरों को उनके व्यवसाय के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण एवं टूलकिट उपलब्ध कराई जाएगी। योजना में आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है तथा शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। केवल जाति के आधार पर पात्रता निर्धारित नहीं होगी, बल्कि आवेदक का पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ा होना आवश्यक होगा। धोबी, मोची, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, हलवाई, दर्जी, राजमिस्त्री, नाई सहित अन्य पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।

एक जनपद एक उत्पाद योजना इसी प्रकार एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) वित्त पोषण योजना के अंतर्गत चयनित उत्पाद चर्म उत्पाद (जूता निर्माण) एवं मेटल उत्पाद के लिए उद्योग स्थापना एवं विस्तार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में परियोजना लागत पर नियमानुसार 25 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। लाभार्थी को परियोजना लागत का 5 से 10 प्रतिशत स्वयं अंशदान करना होगा।

एक जनपद एक व्यंजन योजना एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओओआई) योजना के अंतर्गत जनपद के पारंपरिक व्यंजनों जैसे दाल भरे, बुंदेली फरा, मड़ुआ बर्फी, माड़े एवं सन्नाटा आदि के निर्माण एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में एक लाख से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी) का लाभ दिया जाएगा। तीनों योजनाओं के लिए इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल तथा वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।