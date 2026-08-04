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Hamirpur News: युवती सहित दो ने फांसी लगा किया आत्महत्या का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: 0 परिजनों ने फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया राठ, संवाददाता। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में युवती और एक महिला ने फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। आनन-

Hamirpur News: युवती सहित दो ने फांसी लगा किया आत्महत्या का प्रयास

Hamirpur News: राठ, संवाददाता। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में युवती और एक महिला ने फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। आनन-फानन में परिजन गंभीर हालत में इलाज के लिए सीएचसी लेकर पहुंचे।चिकासी थानाक्षेत्र के बड़ा खरका गांव निवासी 21 वर्षीय दीक्षा पुत्री मंगल सिंह ने मंगलवार दोपहर अपने कमरे में फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। काफी देर तक कमरे का दरवाजा बंद रहने पर परिजन पहुंचे तो युवती को फंदे से लटका देख उनके होश उड़ गए। आनन-फानन में उसे फंदे से उतारकर सीएचसी लेकर आए। जहां डॉ.अरविंद यादव ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया। परिजनों द्वारा दीक्षा के फांसी लगाये जाने का कारण स्पष्ट नहीं कर सके।जरिया

थानाक्षेत्र के कछवां गांव निवासी 38 वर्षीय विनीता पत्नी पुष्पेंद्र ने सोमवार की शाम अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। हालत गंभीर होने पर उसे झांसी रेफर किया गया।

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