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Hamirpur News: काम के दौरान मानसिक तनाव से मुक्ति के दिए गए टिप्स

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: हमीरपुर में शासकीय कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेषज्ञ प्रशिक्षक डॉ.नीता ने तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य के विषय में जानकारी साझा की। उन्होंने प्रतिभागियों को तनाव के शारीरिक एवं मानसिक लक्षणों के बारे में बताया और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन 'टेली-मानस' के बारे में जानकारी दी।

Hamirpur News: काम के दौरान मानसिक तनाव से मुक्ति के दिए गए टिप्स

Hamirpur News: हमीरपुर, संवाददाता। शासकीय कार्यप्रणाली को अधिक कुशल, पारदर्शी एवं जनमुखी बनाने के उद्देश्य से विकास भवन सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत विकास विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में "तनाव प्रबंधन—काम के दबाव के बीच मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना" विषय पर विशेषज्ञ प्रशिक्षक डॉ.नीता (साइकोथैरेपिस्ट) द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। डॉ.नीता ने बताया कि वर्तमान समय में बढ़ते कार्यभार, समयबद्ध दायित्वों, जनअपेक्षाओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों तथा बदलती जीवनशैली के कारण तनाव जीवन का सामान्य हिस्सा बन गया है। यदि तनाव का समय रहते उचित प्रबंधन न किया जाए तो यह व्यक्ति की कार्यक्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए तनाव को पहचानना, स्वीकार करना तथा वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक तरीकों से उसका प्रभावी प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है।

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तनाव प्रबंधन के लक्षण

उन्होंने प्रतिभागियों को तनाव के शारीरिक एवं मानसिक लक्षणों की जानकारी देते हुए बताया कि समय प्रबंधन, कार्यों की प्राथमिकता तय करना, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, सकारात्मक सोच, ध्यान एवं श्वास अभ्यास, माइंडफुलनेस तथा कार्य-जीवन संतुलन जैसी सरल आदतें तनाव को काफी हद तक कम कर सकती हैं।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान

प्रशिक्षण के दौरान गहरी श्वांस एवं मानसिक एकाग्रता के व्यावहारिक अभ्यास भी कराए गए तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टीम भावना के साथ कार्य करने, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन 'टेली-मानस'

प्रशिक्षक ने प्रतिभागियों को भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन "टेली-मानस" के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इस सेवा का लाभ टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14416 अथवा 1800-891-4416 पर कॉल करके पूरी तरह नि:शुल्क एवं गोपनीय तरीके से प्राप्त किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि टेली-मानस के माध्यम से तनाव, एंग्जायटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी सहित विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, शराब, तंबाकू, अफीम, चरस, गांजा, भांग एवं मोबाइल/डिजिटल लत जैसी व्यसनों, बच्चों एवं युवाओं के करियर, परीक्षा एवं अध्ययन से जुड़े मानसिक तनाव, आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए तत्काल मनोसामाजिक सहायता, तथा व्यक्तिगत एवं पारिवारिक परामर्श जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं।

कार्यक्रम में डीसी मनरेगा राघवेंद्र सिंह, जिला मिशन प्रबंधक (डीसी-एनआरएलएम) ज्ञान प्रकाश, जिला क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ.निरेन्द्र बहादुर सिंह, डिप्टी आरएमओ घनश्याम वर्मा, जिला कृषि अधिकारी डॉ.हरिशंकर तथा जिला प्रशिक्षण अधिकारी संदीप कुमार, जिला सूचना अधिकारी सतीश कुमार सहित जनपद के विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

तनाव प्रबंधन कार्यक्रम में किस विषय पर प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण दिया?
प्रशिक्षकों ने &#34;तनाव प्रबंधन—काम के दबाव के बीच मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना&#34; विषय पर प्रशिक्षण दिया।
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