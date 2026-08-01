Hamirpur News: भौनिया में अन्ना घूम रहे गोवंश, फसलें कर रहे चट
Hamirpur News: ग्राम पंचायत भौनिया की गोशाला का संचालन बंद हो जाने से बेसहारा गोवंश किसानों की खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। किसानों ने बताया कि गोवंश के खेतों में आने से तिल, ज्वार, उड़द, अरहर आदि फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। पशु चिकित्साधिकारी ने कुछ गोवंश को दूसरी गौशाला में स्थानांतरित करने की जानकारी दी है।
Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर। ग्राम पंचायत भौनिया के गोशाला का संचालन ठप कर देने से बेसहारा गोवंश किसानों की खरीफ की फसलों को चट करने में जुटा हुआ है। इससे किसान परेशान है। ग्राम पंचायत भौनिया में एक सैकड़ा से कम गोवंश होने से उक्त पंचायत की गोशाला का संचालन बंद कर दिया गया है। इससे खरीफ की फसलें बोने के बाद यहां का बेसहारा गोवंश से संरक्षित नहीं हो सका है। यह रात दिन खेतों में धमा चौकड़ी मचाते हुए किसानों की बोई गई खरीफ की फसलों को चट कर रहा है। गांव के किसान रामकरन,गुलाब सिंह, घनश्याम, रामकिशोर, भगवती प्रसाद, मीरा देवी, कमल कुमार, रामसनेही, रामप्रकाश आदि ने बताया कि गोवंश संरक्षित नहीं होने से तिल, ज्वार, उड़द, अरहर आदि की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है।
पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अंकुर सचान ने बताया कि गत दिनों भौनिया के 75 बेसहारा गोवंश को पचखुरा खुर्द की गौशाला में बंद कराए गए है। अगर कुछ बाहर रह गए हैं तो किसान उन्हें पचखुरा खुर्द में बंद कर सकते हैं।
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