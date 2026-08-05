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Hamirpur News: छात्र-छात्राओं से भरे ई-रिक्शे में लोडर ने मारी टक्कर, पांच घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नवीन गल्ला मंडी के पास एक तेज रफ्तार लोडर ने छात्र-छात्राओं से भरे ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। इस हादसे में पांच छात्र घायल हो गए। सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां तीन को गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर किया गया।

Hamirpur News: छात्र-छात्राओं से भरे ई-रिक्शे में लोडर ने मारी टक्कर, पांच घायल

Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर, संवाददाता। कानपुर-सागर नेशनल हाईवे में नवीन गल्ला मंडी के समीप बुधवार को तेज रफ्तार लोडर ने छात्र-छात्राओं से भरे ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में पांच छात्र-छात्राएं घायल हो गई। सभी को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इनमें तीन को सदर अस्पताल रेफर किया गया है। बुधवार को दोपहर करीब 1.30 बजे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुछेछा से बीएड की परीक्षा देकर 25 वर्षीय छात्र शिवम त्रिपाठी, 27 वर्षीय गायत्री शुक्ला, 26 वर्षीय सोनम, 25 वर्षीय पूजा ई-रिक्शा चालक मुकेश कुमार के साथ वापस कस्बे में लौट रहे थे। हाईवे में नवीन गल्ला मंडी के सामने तेज रफ्तार लोडर ने ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी।

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इस घटना में ई-रिक्शा सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे के बाद सड़क पर जमा हुए राहगीरों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर छात्रा गायत्री शुक्ला, सोनम, पूजा को सदर अस्पताल भेजा गया है। शिवम त्रिपाठी और चालक मुकेश कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है।

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