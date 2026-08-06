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Hamirpur News: घायल को सीपीआर देकर जान बचाने वाले कांस्टेबल को एसपी ने किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: हमीरपुर। कानपुर-सागर हाईवे पर रोडवेज बस और डीजल टैंकर भिड़ंत के बाद जिला अस्पताल में

Hamirpur News: घायल को सीपीआर देकर जान बचाने वाले कांस्टेबल को एसपी ने किया सम्मानित

Hamirpur News: हमीरपुर। कानपुर-सागर हाईवे पर रोडवेज बस और डीजल टैंकर भिड़ंत के बाद जिला अस्पताल में जिंदगी-मौत से जूझ रहे घायल को समय से सीपीआर देकर जान बचाने वाले एक कांस्टेबल को एसपी मृगांक शेखर पाठक ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सीपीआर देते कांस्टेबल का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे लोगों ने खूब सराहा था। बता दें कि बुधवार की शाम कानपुर-सागर हाईवे पर कुंडौरा गांव के पास महोबा डिपो की बस और डीजल टैंकर में सीधी भिड़ंत हो गई थी। इसमें दोनों वाहनों के चालकों सहित तीन लोगों की मौत हुई थी। करीब 24 यात्री घायल हुए थे।

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इन सभी घायलों को रात में ही जिला अस्पताल लाया गया। इन्हीं घायलों में से एक की सांसें जब टूट रहीं थीं और दिल की धड़कन धीमी होती जा रही थी, तब कोतवाली में तैनात कांस्टेबल आदर्श मिश्रा ने तत्परता दिखाते हुए घायल को सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कांस्टेबल की इस तत्परता और घायल के प्रति हमदर्दी की लोगों ने खूब सराहना की थी।इस सराहनीय कार्य के लिए गुरुवार को एसपी मृगांक शेखर पाठक ने कांस्टेबल आदर्श मिश्रा को अपने कार्यालय में प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। एसपी ने कांस्टेबल के साहस, त्वरित निर्णय क्षमता, मानवीय संवेदनशीलता एवं उत्कृष्ट कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे पुलिसकर्मी पूरे विभाग के लिए प्रेरणास्रोत हैं तथा उनका यह कार्य पुलिस की सकारात्मक एवं संवेदनशील छवि को और अधिक सुदृढ़ करता है। इस अवसर पर एएसपी एके वर्मा भी मौजूद रहे।

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