Hamirpur News: अतिक्रमण व रोड में खड़े आटो, ई-रिक्शा से लगा जाम

Hamirpur News: अतिक्रमण व रोड में खड़े आटो, ई-रिक्शा से लगा जाम
Hamirpur News: 0 मलिकुंआ चौराहा में लगे जाम से राहगीर रहे परेशान फोटो- 16- मलिकुंआ चौराहा के पास लगा भीषण जाम।मौदहा, संवाददाता। मौदहा कस्बे में वर्षों से जाम की समस्
Hamirpur News: मौदहा कस्बे में वर्षों से जाम की समस्या बनी हुई है, लेकिन इसके स्थायी समाधान की दिशा में अब तक प्रभावी कदम नहीं उठाए जा सके हैं। रविवार को भी मलिकुआ चौराहा के दोनों ओर भीषण जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को तेज गर्मी में घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार मलिकुआ चौराहा से इलाहाबाद बैंक तक सड़क के दोनों ओर संचालित अवैध ऑटो स्टैंड जाम का प्रमुख कारण बने हुए हैं। इसके अलावा सड़क किनारे खड़े ठेले और बेतरतीब पार्क किए गए वाहन एवं मकड़जाल की तरह फैले ई-रिक्शा भी यातायात व्यवस्था को प्रभावित करते हैं।
तहसील से मलिकुआ चौराहा होते हुए देवी चौराहा तक कई दुकानदार सड़क पर सामान रखकर अतिक्रमण कर लेते हैं। जिससे मुख्य मार्ग संकरा हो जाता है और वाहनों का आवागमन बाधित होने लगता है।रविवार को बाजार में भीड़ अधिक रही, जिससे जाम की स्थिति और गंभीर हो गई। दोपहिया, चारपहिया वाहनों के साथ एंबुलेंस जैसे आवश्यक वाहनों को भी निकलने में कठिनाई हुई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि अवैध ऑटो स्टैंड हटाए जाएं, अतिक्रमण के खिलाफ नियमित अभियान चलाया जाए तथा यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाए तो इस समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। लोगों ने प्रशासन से प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।
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