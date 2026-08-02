Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hamirpur News: बांधुर बुजुर्ग गांव में एक सप्ताह से पेयजल संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
Follow us on Google News
share

Hamirpur News: 0 पांच सौ मीटर दूर से पानी लाकर प्यास बुझाने को मजबूर ग्रामीण फोटो-02- हैंडपंप में पानी भरने वालों की लगी भीड़। बिवांर, संवाददाता। बांधुर बुजुर्ग गांव

Hamirpur News: बांधुर बुजुर्ग गांव में एक सप्ताह से पेयजल संकट

Hamirpur News: बिवांर, संवाददाता। बांधुर बुजुर्ग गांव में एक सप्ताह से पेयजल संकट गहराया हुआ है। ग्रामीणों को पांच सौ मीटर दूर से पानी लाकर प्यास बुझाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत का टैंकर आते ही पानी भरने वालों की भीड़ उमड़ते ही वह खाली हो जाता है। मुस्करा विकासक्षेत्र के बांधुर बुजुर्ग गांव में एक सप्ताह से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। भीषण गर्मी में गांव वासी आधा किलोमीटर दूर स्थित हैंडपंप, कुंआ से पानी लाकर प्यास बुझाने को मजबूर है। सुबह से महिलाओं की भीड़ एकत्र हो जाती है कुंआ से सिर में रखकर महिलाएं पानी ढो रही है।

गांव के विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि एक सप्ताह में रविवार को छुट्टी मिलती है वह भी पानी ढोने में निकल रही है। गांव के श्रवण तिवारी, शशिकांत शुक्ला, शिवम, विमला, अन्नू ने बताया कि गांव में नमामि गंगे परियोजना से टंकी का निर्माण कराया गया था। परंतु वह भी सफेद हाथी साबित हो रही है। गांव वासियों ने पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से देने की मांग की है।ग्राम प्रधान अमरूद्दीन ने बताया कि अत्यधिक जरूरत वाले मोहल्ले में टैंकर भेजकर पानी पहुंचाया जा रहा है। नमामि गंगे के सहायक अभियंता अनुराग सिंह ने बताया कि बांधुर बुजुर्ग की शिकायत मिली है। कल मौके पर जाकर समस्या का निदान किया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hamirpur Latest News Hamirpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।