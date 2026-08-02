Hamirpur News: बांधुर बुजुर्ग गांव में एक सप्ताह से पेयजल संकट
Hamirpur News: 0 पांच सौ मीटर दूर से पानी लाकर प्यास बुझाने को मजबूर ग्रामीण फोटो-02- हैंडपंप में पानी भरने वालों की लगी भीड़। बिवांर, संवाददाता। बांधुर बुजुर्ग गांव
Hamirpur News: बिवांर, संवाददाता। बांधुर बुजुर्ग गांव में एक सप्ताह से पेयजल संकट गहराया हुआ है। ग्रामीणों को पांच सौ मीटर दूर से पानी लाकर प्यास बुझाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत का टैंकर आते ही पानी भरने वालों की भीड़ उमड़ते ही वह खाली हो जाता है। मुस्करा विकासक्षेत्र के बांधुर बुजुर्ग गांव में एक सप्ताह से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। भीषण गर्मी में गांव वासी आधा किलोमीटर दूर स्थित हैंडपंप, कुंआ से पानी लाकर प्यास बुझाने को मजबूर है। सुबह से महिलाओं की भीड़ एकत्र हो जाती है कुंआ से सिर में रखकर महिलाएं पानी ढो रही है।
गांव के विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि एक सप्ताह में रविवार को छुट्टी मिलती है वह भी पानी ढोने में निकल रही है। गांव के श्रवण तिवारी, शशिकांत शुक्ला, शिवम, विमला, अन्नू ने बताया कि गांव में नमामि गंगे परियोजना से टंकी का निर्माण कराया गया था। परंतु वह भी सफेद हाथी साबित हो रही है। गांव वासियों ने पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से देने की मांग की है।ग्राम प्रधान अमरूद्दीन ने बताया कि अत्यधिक जरूरत वाले मोहल्ले में टैंकर भेजकर पानी पहुंचाया जा रहा है। नमामि गंगे के सहायक अभियंता अनुराग सिंह ने बताया कि बांधुर बुजुर्ग की शिकायत मिली है। कल मौके पर जाकर समस्या का निदान किया जाएगा।
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