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Hamirpur News: शहीद पार्क में आजाद की प्रतिमा में माल्यर्पण कर मनाई जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: हमीरपुर में समाजवादी पार्टी ने शहीद पार्क में चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई। इस दौरान उनके योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में पूर्व ब्लाक प्रमुख शिवशरण सिंह यादव और अन्य नेता शामिल हुए। मौदहा कस्बे में भी उनके योगदान को सम्मानित किया गया।

Hamirpur News: शहीद पार्क में आजाद की प्रतिमा में माल्यर्पण कर मनाई जयंती

Hamirpur News: हमीरपुर। सपाइयों ने शहीद पार्क में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जयंती मनाई। इस दौरान उनके द्वारा देश की आजादी में किये गए योगदान को याद किया गया। जयंती समारोह में समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लाक प्रमुख कुरारा शिवशरण सिंह यादव, संजय यादव, राजेश सविता, युगांक मिश्रा, बीटू यादव, सैय्यद उमर, रिजवान खान, रवि यादव, शुभान कुरैशी, सभासद संजय श्रीवास, प्रियम यादव, सोनू यादव, अदनान, सफान मोहिब सिद्दीकी आदि मौजूद रहे।मौदहा कस्बा के मोहल्ला मराठीपुरा में गुरुवार को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। ब्रम्ह कल्याण एवं संस्कार समिति के प्रदेश अध्यक्ष पंडित बृजेन्द्र गौतम के आवास में आयोजित जयंती कार्यक्रम में मुख्य रूप से समिति के अध्यक्ष पंडित बृजेन्द्र गौतम, पूर्व ब्लाक प्रमुख शिवकुमार पाण्डेय, द्वारिका प्रसाद त्रिवेदी, बुद्धा महराज, शिब्बू महराज उर्फ राजेश तिवारी, विनोद द्विवेदी एडवोकेट, ओमनारायण द्विवेदी, शिवप्रसाद त्रिपाठी, सतीश त्रिवेदी, बार संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजकिशोर त्रिवेदी, अरविंद तिवारी उर्फ छुट्टन महाराज, अनमोल तिवारी, अनिल द्विवेदी, राजकुमार पाठक सहित अन्य लोग मौजूद रहे हैं।

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