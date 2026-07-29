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Hamirpur News: सपा ने मनाई महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: हमीरपुर में सपा कार्यालय में महाराजा दक्ष प्रजापति जी जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त बीडीओ रामनारायण प्रजापति ने की। भरुआ सुमेरपुर के टेढ़ा गांव में प्राथमिक विद्यालय के गेट के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन छात्रों की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है। बीएसए ने इसे स्थानांतरित करने की मांग की।

Hamirpur News: सपा ने मनाई महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती

Hamirpur News: हमीरपुर। सपा कार्यालय में गुरुपूर्णिमा के पावन अवसर पर महाराजा दक्ष प्रजापति जी जयंती श्रद्धा, सम्मान एवं उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त बीडीओ रामनारायण प्रजापति ने की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महराजा दक्ष प्रजापति जी द्वारा ओबीसी/एससी समाज में फैली कुरीतियों के सुधार में सारा जीवन समर्पित किया तथा उनके संघर्षों की व्यापक चर्चा पार्टी वक्ताओं द्वारा विस्तार से की गई। नारायणदास अकेला, परशुराम प्रजापति, जिलाध्यक्ष इदरीस खान, हरनारायण निषाद, बीरबल चौधरी, लाला प्रधान, युगांक मिश्रा, राघवेंद्र यादव लकी, रिज़वान खान, सैयद उमर, ओमप्रकाश सोनकर वारसी, मोहम्मद सलीम, छाया प्रजापति, रवि यादव आदि मौजूद रहे।

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छात्रों की सुरक्षा के लिए खतरा

भरुआ सुमेरपुर। विकास खंड क्षेत्र के टेढ़ा गांव में स्टेट हाईवे किनारे स्थित प्राथमिक विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन छात्रों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए बीएसए ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड को पत्र भेजकर लाइन को तत्काल अन्य स्थान से स्थानांतरित कराने की मांग की है।

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बीएसए की कार्रवाई

बीएसए मुकेश खरवार द्वारा 20 जुलाई को जारी पत्र में बताया गया है कि विद्यालय प्रबंध समिति ने 14 जुलाई को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था कि मुख्य गेट के सामने से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है, जो बड़े पेड़ों से भी आच्छादित है। इससे विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है। पत्र में विद्युत विभाग से अनुरोध किया गया है कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्य गेट के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को शीघ्र अन्य स्थान से स्थानांतरित कराने की आवश्यक कार्रवाई की जाए।

सामान्य सवाल

गुरुपूर्णिमा के अवसर पर कौन सा कार्यक्रम मनाया गया?
गुरुपूर्णिमा के पावन अवसर पर महाराजा दक्ष प्रजापति जी जयंती श्रद्धा, सम्मान एवं उत्साह के साथ मनाई गई।
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