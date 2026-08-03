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Hamirpur News: कांवड़ियों के आवागमन के मद्देनजर रूट डायवर्जन लागू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: हमीरपुर। सावन माह में कांवड़ यात्रा के लिए रूट डायवर्जन किया गया है। श्रद्धालुओं को प्राथमिकता दी जाएगी और भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित होगा। जलाभिषेक के बाद वापसी में भी विशेष प्रबंध किए जाएंगे। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 399 ई-चालान किए गए।

Hamirpur News: कांवड़ियों के आवागमन के मद्देनजर रूट डायवर्जन लागू

Hamirpur News: हमीरपुर। सावन माह में जनपद में अलग-अलग स्थानों पर होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन किया गया है। बता दें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु राठ से चित्रकूट के लिए जाते हैं। कांवड़ियों के बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से जनपद चित्रकूट की ओर प्रस्थान करने के दौरान उक्त मार्ग पर श्रद्धालुओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। सामान्य एवं भारी वाहनों का आवागमन आवश्यकतानुसार नियंत्रित किया जाएगा। जलाभिषेक के बाद श्रद्धालु चित्रकूट, खरेला, मुस्करा, राठ मार्ग से वापस आएंगे। वापसी के दौरान भी उक्त मार्ग पर श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन के लिए पुलिस एवं यातायात पुलिस द्वारा विशेष प्रबंध किए जाएंगे। सावन माह के दूसरे सोमवार को कांवड़ यात्रा के मद्देनजर तड़के दो बजे से शाम 6 बजे तक भारी वाहनों का रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा। राठ से हमीरपुर अथवा कानपुर की ओर जाने वाले समस्त बड़े एवं भारी वाहन राठ, जरिया, ममना, जलालपुर, बिवांर, हमीरपुर मार्ग से अपने गंतव्य को जाएंगे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन नहीं होगा। हमीरपुर से राठ की ओर जाने वाले समस्त बड़े एवं भारी वाहन हमीरपुर, बिवांर, जलालपुर, ममना, जरिया से राठ जाएंगे。

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तीसरे सोमवार के दौरान कांवड़ यात्रा

तीसरे सोमवार को राठ से सरीला कांवड़ यात्रा के दौरान 17 अगस्त सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक राठ से उरई की ओर जाने वाले भारी वाहन राठ से बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे होते हुए उरई जाएंगे। उरई से राठ की ओर आने वाले समस्त बड़े एवं भारी वाहन डकोर (जालौन) से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से राठ की ओर आएंगे。

मौरंग लोड वाहनों का संचालन भी रुकेगा

राठ से सरीला जलाभिषेक के लिए जाने के दौरान कांवड़ यात्रा अवधि में संबंधित थानाक्षेत्र से संचालित समस्त खदान संचालकों एवं परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान डंपरों एवं अन्य भारी वाहनों से खनिज सामग्री का परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रखा जाए। कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। कांवड़ा यात्रा के दौरान जनपद के प्रमुख चौराहों, तिराहों, बैरियरों एवं संवेनदशील स्थलों पर स्थानीय पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी।

अभियान चलाकर 399 वाहनों का ई-चालान

हमीरपुर। प्रभारी यातायात द्वारा यातायात पुलिस टीम के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में सघन चेकिंग एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया गया तथा निर्धारित गति सीमा का पालन करने, यातायात संकेतों का अनुपालन करने एवं सुरक्षित वाहन संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। चेकिंग के दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर, काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने वाले वाहनों तथा बिना नंबर प्लेट संचालित वाहनों व यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध सघन कार्यवाही करते हुए कुल 399 ई-चालान किए गए। यातायात पुलिस टीम द्वारा वाहन चालकों से अपील की गई कि वे यातायात नियमों का पालन करें तथा सुरक्षित एवं जिम्मेदार यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान भारी वाहनों का संचालन कैसे नियंत्रित किया जाएगा?
कांवड़ यात्रा के दौरान भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा और सामान्य एवं भारी वाहनों का आवागमन आवश्यकतानुसार नियंत्रित किया जाएगा।
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