Hamirpur News: बहन के घर जा रहे युवक से मारपीट कर रुपये छीने
Hamirpur News: 0 पीड़ित ने थाने में एक नामजद सहित चार के खिलाफ दी तहरीर बिवांर, संवाददाता। बहन की ससुराल रात में जाते समय गांव के अज्ञात चार युवकों ने मारपीट कर जेब म
Hamirpur News: बिवांर, संवाददाता। बहन की ससुराल रात में जाते समय गांव के अज्ञात चार युवकों ने मारपीट कर जेब में पड़े हजारों रुपये छीन कर भाग गए। बहनोई के साथ आए युवक ने एक ज्ञात तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ मारपीट कर रुपये छीन ले जाने की थाना में तहरीर दी है। जनपद महोबा थाना खन्ना के कुलकुआं गांव की राजकुमार वर्मा ने थाना में तहरीर देकर बताया कि बहन जय देवी की ससुराल थाना बिवांर के बांधुर खुर्द गांव में है। जरूरत पड़ने पर बहन को रुपया देने के लिए मंगलवार को रात 8:00 बजे करीब उसकी ससुराल आया था। उसके गांव के श्रीराम गुप्ता के होटल में समोसा खाने लगा।
जहां गांव के चार अज्ञात युवक शराब पी रहे थे। बहन को देने के लिए होटल में 11300 रुपये गिनकर अलग पैंट के पीछे की जेब में डाल लिए। समोसा खाकर जब बहन के घर जाने लगा तो पीछे से अज्ञात चारों युवक आये और शराब के लिए रुपये मांगे। न देने पर मारपीट करते हुए जेब में पड़े रुपये छीनकर भाग गए। घर में जाकर बहन के साथ बहन-बहनोई को जानकारी दी। सुबह अपने बहनोई के साथ आए राजकुमार ने बल्लू सहित तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ थाना में तहरीर दी।थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि उसकी तहरीर मिली है। युवकों की तलाश कर कार्रवाई की जाएगी।
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