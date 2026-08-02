Hamirpur News: राजनरायन अध्यक्ष तो सुनील दोहरे बने मंत्री
Hamirpur News: 0 प्रांतीय आवाहन पर हमीरपुर डिपो शाखा का चुनाव संपन्न फोटो-17- नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर किया स्वागत। हमीरपुर, संवाददाता। रोडवेज कर्मच
Hamirpur News: हमीरपुर, संवाददाता। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के निर्देशानुसार रविवार को हमीरपुर डिपो शाखा का चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान प्रशासनिक शाखा अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी, बांदा के सुधीर मिश्रा व संगठन मंत्री महोबा पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। जिसमें राजनरायन त्रिपाठी अध्यक्ष व सुनील दोहरे को मंत्री चुना गया।हमीरपुर डिपो शाखा के चुनाव में राजनरायन त्रिपाठी को शाखा अध्यक्ष, सुनील दोहरे को मंत्री एवं मनीष कुमार को कोषाध्यक्ष को सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित किया गया। जिसमें शोभित कुमार, निखिल कुमार, दीपक यादव, योगेंद्र सक्सेना, दिवाकर मिश्रा, अब्दुल सईद खां, शकील अहमद, हमीदुद्दीन, हरी सिंह एवं रामकिरन यादव इत्यादि संगठन कर्मचारी उपस्थित रहे।
सभी कर्मचारी द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर हर्षोल्लास के साथ बधाई दी गई।
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