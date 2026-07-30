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Hamirpur News: रेलवे अंडरपास बना स्विमिंग पूल, लोट रही भैंसें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर के ग्राम पत्योरा स्थित रेलवे अंडरपास बारिश के बाद जलभराव से भरा गया है, जहां भैंसें भी लोट रही हैं। अंडरपास मुख्य मार्ग है जो कई गांवों को जोड़ता है, लेकिन पानी के भराव के कारण राहगीरों एवं वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है।

Hamirpur News: रेलवे अंडरपास बना स्विमिंग पूल, लोट रही भैंसें

Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर, संवाददाता। क्षेत्र के ग्राम पत्योरा स्थित यमुना साउथ रेलवे स्टेशन के गेट संख्या-41 पर बना रेलवे अंडरपास बारिश के बाद स्विमिंग पूल बन चुका है, जहां भैंसें लोट रही हैं। पिछले एक सप्ताह से अंडरपास में पानी भरा होने के कारण राहगीरों का निकलना-चलना मुसीबत बन गया है। रेलवे अंडरपास जिला मुख्यालय और सुमेरपुर कस्बे को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। इसी रास्ते से प्रतिदिन एक दर्जन से अधिक गांवों के सैकड़ों ग्रामीण, छात्र-छात्राएं, किसान, कर्मचारी तथा अन्य लोगों का आवागमन होता है। जलभराव के कारण पैदल राहगीरों के साथ दोपहिया वाहन चालकों को भी जोखिम उठाकर निकलना पड़ रहा है।

फिसलकर दुर्घटना होने की आशंका लगातार बनी हुई है।ग्रामीण राहुल प्रजापति, पवन, निहाल, अरविंद निषाद, शिवम सिंह और राजवीर सहित अन्य लोगों ने बताया कि हर वर्ष बारिश के मौसम में अंडरपास में पानी भर जाता है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से आवागमन बुरी तरह प्रभावित है। ग्रामीणों ने रेलवे और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से अंडरपास से जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। रेल पथ निरीक्षक उपेंद्र कुमार ने बताया कि ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर अंडरपास में पानी भरा है तो उसे तत्काल पंपिंग सेट लगा कर खाली करा दिया जाएगा।

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