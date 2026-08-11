Hamirpur News: हमीरपुर में सड़क निर्माण को जेन अल्फा ने घेरा कलेक्ट्रेट, रास्ता बदल निकले डीएम

Hamirpur News: - चंदूपुर ग्राम पंचायत से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्र-छात्राएं - चार घंटे

Hamirpur News: - एडीएम बोले- असामाजिक तत्व बच्चों को बरगलाकर हर बार ले आते हैं

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फोटो परिचय---11HMR01--कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर डटे चंदूपुर सहित आसपास के डेरों के स्कूली बच्चे।

फोटो परिचय---11HMR02--कलेक्ट्रेट के पीछे वाले गेट से निकलकर जाती डीएम की कार।

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हमीरपुर, संवाददाता।

कुरारा ब्लॉक की ग्राम पंचायत चंदूपुर से जुड़े करीब आधा दर्जन डेरों को जोड़ने वाली सड़क की दुर्दशा पर मंगलवार को जेन अल्फा (जिसका जन्म वर्ष 2010 से 2025 के बीच हुआ है, यह जेन ज़ी के बाद की पीढ़ी है) का गुस्सा फूट पड़ा। सड़क पर उतरे सैकड़ों स्कूली छात्र-छात्राएं नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और घेराव कर लिया। इस दौरान करीब चार घंटे तक कलेक्ट्रेट में अफरातफरी बनी रही। स्कूली बच्चों ने डीएम कार्यालय में घुसने की भी कोशिश की। हालांकि वे सफल नहीं हो सके। एडीएम और एसडीएम समेत कई अधिकारी मनाने पहुंचे पर बच्चे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। ऐसे में डीएम सहित कई अधिकारी रास्ता बदलकर निकल गए। बता दें कि स्कूली बच्चों के साथ उनके अभिभावक और ग्रामीण भी थे。

सड़क की खराब स्थिति यमुना पट्टी में बसी कुरारा ब्लॉक की ग्राम पंचायत चंदूपुर में करीब आधा दर्जन के आसपास डेरा आते हैं। ब्रह्मा का डेरा नगर पालिका क्षेत्र में आता है। शेष अन्य डेरे ग्राम पंचायत में हैं। इन डेरों में करीब तीन हजार के आसपास की आबादी निवासी करती है। आने-जाने का रास्ता कच्चा है। बारिश के चलते करीब डेढ़ किमी लंबा रास्ता कीचड़ और दलदल में बदल गया है। ऐसे में बच्चों को स्कूल और मरीजों का अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो गया है। यह स्थिति तब है जब तीन जुलाई के प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने जलभराव की सफाई कराकर मिट्टी भराई कराई थी। आए दिन स्कूल छूटने और कपड़े खराब होने पर मंगलवार की सुबह स्कूली बच्चों की भीड़ हाथों में तिरंगा झंडा, पंफलेट और बैनर-पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। सभी छात्र-छात्राओं के पैरों से लेकर हाथों में लिए झंडे, पोस्टर और बैनर कीचड़ से सने हुए थे। बच्चे डीएम से मिलकर अपनी व्यथा बताना चाहते थे, लेकिन डीएम उनसे मिलने नहीं आए। इस पर स्कूली बच्चे कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट घेरकर बैठ गए। बच्चों का कहना था वे तभी हटेंगे जब डीएम स्वयं आकर उन्हें इस बात का आश्वासन दें कि सड़क कब तक बनेगी। एडीएम राकेश कुमार से लेकर अन्य अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। बाल कल्याण समिति की टीम भी बच्चों को समझाने में लगी रही। इधर दोपहर तीन बजे के आसपास डीएम समेत जिला स्तरीय अधिकारियों की गाड़ियां कलेक्ट्रेट के पीछे कृषि विभाग के गेट से निकल गईं और बच्चे गेट पर ही बैठे रह गए।

प्रदर्शन का नतीजा दिन के तीन बजे के बाद छंटी भीड़

तमाम कोशिशों के बावजूद बच्चों की डीएम से भेंट नहीं हो सकी। शाम तीन बजे के बाद धीरे-धीरे प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं की भीड़ कम हुई। तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। प्रदर्शन के दौरान एडीएम (वित्त एवं राजस्व) राकेश कुमार, एसडीएम सदर अभिषेक कुमार और सीओ सदर यशपाल सिंह पुलिस फोर्स के साथ कलेक्ट्रेट में जमे रहे।

शिक्षार्थियों का आक्रोश जेन अल्फा को रास्ते में रोकने की कोशिश

मंगलवार की सुबह से ही चंदूपुर सहित आसपास के डेरों में रहने वाले छात्र-छात्राओं के साथ बाशिंदों का हुजूम सड़क निर्माण की मांग को लेकर हाथों में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेटे की ओर चल पड़ा था। सूचना मिलते ही एसडीएम सदर अभिषेक कुमार, सीओ यशपाल सिंह पुलिस फोर्स के साथ रास्ते में ही प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहुंच गए, लेकिन बात नहीं बनी।

डीएम कार्यालय में घुसने की कोशिश प्रदर्शनकारी स्कूली बच्चों संग अभिभावक और ग्रामीण चार घंटे तक कलेक्ट्रेट में डटे रहे। स्कूली बच्चों का एक जत्था भागता हुआ डीएम कार्यालय में प्रवेश करने लगा तो पीछे से पुलिस कर्मियों को भी दौड़ लगानी पड़ी। जैसे-तैसे स्कूली बच्चों को अंदर आने से रोका गया। महिला कांस्टेबल भी कलेक्ट्रेट परिसर में छात्राओं के पीछे चारों तरफ इधर-उधर दौड़ती-भागती दिखाई देती रहीं।

असामाजिक तत्व बच्चों को बरगला रहे

चंदूपुर ग्राम पंचायत के गंगवा का डेरा और नगर क्षेत्र में आने वाले ब्रह्मा का डेरा के बाशिंदों ने कच्चे मार्ग को पक्का बनाने के लिए प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया है। वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी ने 1.81 करोड़ की कार्ययोजना बनाई है जो कि स्वीकृत हो चुकी है। धनराशि मिलते ही कार्य कराया जाएगा। ग्रामवासियों को अवगत भी कराया जा चुका है, मगर कुछ असामाजिक तत्व बच्चों को बरगलाकर हर बार ले आते हैं।

राकेश कुमार, एडीएम (वित्त एवं राजस्व)