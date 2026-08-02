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Hamirpur News: राठ मंडी के 3.30 करोड़ के विकास के प्रस्ताव लंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: राठ मंडी के विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2024 में शासन को 3 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था। मंडी की खराब स्थिति, जलभराव और सफाई की समस्या है। मंडी सचिव ने सफाई एवं जलनिकासी में सुधार का आश्वासन दिया है। किसान और व्यापारी सुविधाओं के अभाव में मंडी में कार्य कर रहे हैं।

Hamirpur News: राठ मंडी के 3.30 करोड़ के विकास के प्रस्ताव लंबित

Hamirpur News: राठ, संवाददाता। उप्र राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अंतर्गत मंडी के विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2024 में शासन को 3 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था, जो अभी शासन स्तर पर लंबित है। प्रस्ताव में मंडी परिसर की सड़कों का निर्माण, दुकानों की छतों की मरम्मत, रंगाई-पुताई, नालियों की सफाई, टिनशेड का निर्माण, साफ-सफाई तथा विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसे कार्य शामिल हैं। वर्तमान समय में मंडी की स्थिति खराब है। वर्ष 1972 में स्थापित राठ मंडी में वर्तमान समय में कर्मचारियों की कमी है, जिसके कारण सीमित स्टाफ के साथ कार्यों का संचालन किया जा रहा है। मंडी में अखिलेश सहायक प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। मंडी में कई स्थानों पर जलभराव, टूटी नालियां और गंदगी के ढेर हैं। यहां किसानों और व्यापारियों के लिए बहुत खास सुविधाएं नहीं है। अभावों के बीच जूझते हुए किसान और व्यापारी किसी तरह मंडी में जिंसों की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं।

सफाई एवं जलनिकासी की समस्या

मंडी सचिव राजेश कुमार ने बताया कि सफाई एवं जलनिकासी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही विशेष अभियान चलाकर नालियों की सफाई कराई जाएगी तथा जलभराव की समस्या दूर कर मंडी परिसर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा। यह भी कहा कि शासन से प्रस्ताव स्वीकृत होते ही विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।

किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

मंडी परिषद किसानों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती है। इसमें मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना, मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। जिनका किसानों को सीधे लाभ मिलता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राठ मंडी के विकास के लिए शासन को कितना प्रस्ताव भेजा गया था?
3 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।
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