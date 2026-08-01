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Hamirpur News: दस एमबीए ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग, ढाई घंटे ठप रही नौ फीडरो की आपूर्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर में 33/11 पावर हाउस में 10 एमबीए ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के दौरान, कस्बा और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 बजे से 3.30 बजे तक बिजली की Supply ठप रही। उमस भरी गर्मी से लोग परेशानी में रहे। टेस्टिंग के बाद बिजली सेवा सामान्य हो गई। पावर हाउस के अवर अभियंता ने जानकारी दी।

Hamirpur News: दस एमबीए ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग, ढाई घंटे ठप रही नौ फीडरो की आपूर्ति

Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर, संवाददाता। कस्बे के 33/11 पावर हाउस में 10 एमबीए के विद्युत ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के दौरान दोपहर एक बजे से 3.30 तक कस्बा सहित सभी ग्रामीण फीडरो में आपूर्ति ठप रहने से लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल रहे। आपूर्ति बहाल होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। शनिवार को एक बजे के पूर्व कस्बे के पावर हाउस में लगे 10 एमबीए के विद्युत ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के लिए कस्बा सहित पावर हाउस से जुड़े सभी नौ फीडरो की आपूर्ति ठप कर दी गई थी। ढाई घंटे तक चली टेस्टिंग के बाद साढ़े तीन बजे आपूर्ति बहाल की गई।

दोपहर में भीषण उमस के मध्य ढाई घंटे आपूर्ति ठप रहने से उपभोक्ता परेशान रहे। पावर हाउस के अवर अभियंता कार्तिकेय त्रिपाठी ने बताया कि दोपहर में पावर हाउस में लगे ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग कराई गई थी इस वजह से सभी फील्डरों की आपूर्ति बंद कराई गई थी। यह नॉर्मल टेस्टिंग थी टेस्टिंग के उपरांत सभी फीडरो की आपूर्ति सामान्य रूप से बहाल कर दी गई है।

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