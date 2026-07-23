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Hamirpur News: दुग्ध डेयरी मार्ग में गड्ढे ही गड्ढे, बारिश में चलना दूभर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर में दुग्ध डेयरी मार्ग की हालत खस्ताहाल है, जिससे स्कूली बच्चे, किसान और अन्य लोग प्रभावित हो रहे हैं। कीचड़ और गंदे पानी ने इस रास्ते को दलदल बना दिया है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मरम्मतीकरण की मांग की है। इसके अलावा, कानपुर-सागर हाईवे पर भी गड्ढों की समस्या है, जो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा रही है।

Hamirpur News: दुग्ध डेयरी मार्ग में गड्ढे ही गड्ढे, बारिश में चलना दूभर

Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर। कस्बे का दुग्ध डेयरी मार्ग बरसात में दलदल में तब्दील हो गया है। पशु बाजार से वन रेंज कार्यालय तक करीब आधा किमी का यह रास्ता पूरी तरह कीचड़, गड्ढों और गंदे पानी से लबालब है। इस मार्ग से रोजाना स्कूली बच्चे, फैक्ट्री कर्मी, किसान, मरीज और दफ्तर जाने वाले लोग आते-जाते हैं। नाले जाम होने से सड़क पर गंदा पानी बहता रहता है। इसी तरह कस्बे से लेकर इंगोहटा गांव तक हाईवे की हालत भी खराब है। स्थानीय निवासी अभय सिंह, बुद्धि प्रकाश, अनूप राज ने बताया कि मजबूरी में इसी रास्ते से आना-जाना पड़ता है। रोजाना फिसलकर गिरने की घटनाएं हो रही हैं।

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कई दोपहिया चालक चोटिल हो चुके हैं। बच्चों के स्कूल बैग और दूध के कनस्तर भी कीचड़ से सन जाते हैं। लोगों का आरोप है कि वर्षों से इस मार्ग की मरम्मत नहीं हुई। सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है। निवासियों ने नगर पंचायत प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग की है कि जनहित में दुग्ध डेयरी मार्ग का तुरंत मरम्मतीकरण कराया जाए।उधर, कस्बे से इंगोहटा तक कानपुर-सागर हाईवे में जगह-जगह गड्ढे हो चुके हैं। स्टेट बैंक के समीप तथा सब्जी मंडी चौराहा के पास बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसी तरह फैक्ट्री एरिया और जेके सीमेंट के आसपास हाईवे गड्ढों में तब्दील हो गया है। जगह-जगह गड्ढों की भरमार होने से पूर्व से खूनी हाईवे की पहचान रखने वाले इस हाईवे में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

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