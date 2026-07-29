Hamirpur News: रंगदारी मांगने पर चार के खिलाफ मुकदमा
Hamirpur News: मौदहा में एक व्यक्ति ने चार लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने और सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने की शिकायत की है। आरोप है कि आरोपियों ने पांच लाख रुपये की मांग की और ना देने पर बदनामी की धमकी दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मामले में मुकदमा दर्ज किया है।
Hamirpur News: मौदहा। पांच-पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने और नहीं देने पर सोशल मीडिया और पोस्टर वार के माध्यम से बदनाम करने के मामले में पुलिस ने चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। कस्बे के रागौल निवासी हाल मुकाम सिचौली पुरवा मोहम्मद यूसुफ ने कोतवाली में दिए शिकायती पत्र में बताया कि, गांव के इकरार, नईम उददीन, इफ्तिखार, अहसान उददीन अक्सर जमीनी मामले को लेकर उसकी शिकायत करते थे। लेकिन जब अधिकारियों ने मामले की जांच की और उसे क्लीन चिट मिल गई। तो उक्त लोग रंगदारी के रूप में पांच पांच लाख की मांग करने लगे और रुपये नहीं देने पर बदनाम करने की धमकी देने लगे।पीड़ित
ने बताया कि इकरार अहमद ने अपने अंश खान नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से 13 जून को उसके खिलाफ भ्रामक पोस्ट कर उसे बदनाम करने की कोशिश की। इतना ही नहीं 26 जून की रात उक्त लोगों ने गांव के मजार के निकट उसको बदनाम करने के उद्देश्य से भ्रामक पोस्टर चिपका दिए जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पीड़ित ने बताया कि शमशाद आपराधिक प्रवृत्ति का है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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