Hamirpur News: पार्सल वाहन ने बाइक में टक्कर मारी, 50 फीट तक घसीटा
Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर, संवाददाता। बीती रात कस्बे के स्टेट हाईवे में रेलवे क्रासिंग के समीप
Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर, संवाददाता। बीती रात कस्बे के स्टेट हाईवे में रेलवे क्रासिंग के समीप बांदा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डाक विभाग के पार्सल वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी दी। इस घटना में बाइक सवार उछलकर दूर जा गिरा और बाइक वाहन में फंसकर 50 फीट तक घसीटती चली गई। बाद में अनियंत्रित डाक वाहन रेलवे गेट संख्या 31 के गाटर में टकराकर क्षतिग्रस्त होकर रुक गया। इस घटना से रेलवे फाटक में अफरा-तफरी मच गई।सोमवार को रात आठ बजे डाक विभाग का पार्सल वाहन बांदा की तरफ से मुख्यालय जा रहा था। कस्बे के धर्मेश्वर बाबा मुहाल में दंगल मैदान के समीप स्टेट हाईवे में बाइक सवार महेश कुमार को टक्कर मार दी।
इस घटना में महेश उछलकर सड़क किनारे जा गिरा। बाइक पार्सल वाहन में फंसकर करीब 50 फीट तक घिसटती हुई चली गई। बाइक के वाहन में फंसने से चालक नियंत्रण खो बैठा और तेज रफ्तार पार्सल वाहन रेलवे गेट संख्या 31 के गाटर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। बाइक सवार ने वाहन चालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। इस घटना से क्रॉसिंग में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। घटना के बाद वाहन चालक वाहन छोड़कर मौके से भाग निकला पुलिस ने वाहन कब्जे में लिया है।
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