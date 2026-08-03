Hamirpur News: जल्द ही कुछेछा पहुंच जाएगी रोडवेज कार्यशाला
Hamirpur News: हमीरपुर डिपो की कार्यशाला अब कुछेछा में स्थानांतरित होने जा रही है, जिससे लोगों को बस स्टाप में लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। एआरएम आरपी साहू के अनुसार, कार्यशाला 15 अगस्त से पहले हैंडओवर होने की उम्मीद है।
Hamirpur News: हमीरपुर। हमीरपुर डिपो की कार्यशाला 15 अगस्त के बाद नवनिर्मित कुछेछा स्थित कार्यशाला में जाने से बस स्टाप में लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। एआरएम आरपी साहू ने बताया कि कुछेछा में कार्यशाला बनकर तैयार हो चुकी है। जिसके 15 अगस्त से पूर्व हैंडओवर होने की उम्मीद है। जिसके बाद कार्यशाला को कुछेछा में सिफ्ट कर दिया जाएगा।
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