Hamirpur News: दृढ़ोमर वेलफेयर सोसाइटी की महिला इकाई की अध्यक्ष बनी शिल्पी

Hamirpur News: दृढ़ोमर वेलफेयर सोसाइटी की महिला इकाई की अध्यक्ष बनी शिल्पी
Hamirpur News: राठ में दृढ़ोमर वेलफेयर सोसाइटी की महिला प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। शिल्पी गुप्ता को अध्यक्ष, रागिनी गुप्ता को उपाध्यक्ष, और दीपा गुप्ता को महामंत्री चुना गया। बैठक में कई महिलाएं उपस्थित रहीं और नवचयनित अधिकारियों को शपथ दिलाई गई।
Hamirpur News: राठ। दृढ़ोमर वेलफेयर सोसाइटी की महिला प्रकोष्ठ की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। महिला इकाई की अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता को बनाया गया। समिति के अध्यक्ष प्रशांत गुप्ता राष्ट्रवादी के निवास पर बैठक आयोजित की गई। जिसमें सर्वसम्मति से महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता राष्ट्रवादी को चुना गया। उपाध्यक्ष रागिनी गुप्ता, महामंत्री दीपा गुप्ता, कोषाध्यक्ष अखिलेश गुप्ता, मंत्री उपासना गुप्ता, मीडिया प्रभारी कविता गुप्ता और सदस्य उपासना गुप्ता, नीलम गुप्ता, मधु गुप्ता, संगीता और ममता गुप्ता को चुना गया। संरक्षक मंडल की किरण गुप्ता, सन्ध्या गुप्ता, संगीता गुप्ता, मांडवी गुप्ता, पूनम गुप्ता ने नवचयनित पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई।
इस मौके पर वंदना, डॉक्टर नीशु, सुधा, माया, प्रभा, रिचा, प्राची आदि समाज की महिलाएं उपस्थित रही। बैठक की अध्यक्षता संगीता गुप्ता ने की।
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