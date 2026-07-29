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Hamirpur News: पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं, बिसरा की होगी जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: 13 वर्षीय अयान उर्फ अरमान का शव चार दिन पहले ध्रुवकली तालाब किनारे मिला था। उसकी मां ने हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। अयान की उम्र पहचानने में समस्या के बाद भी उसके पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मामले की जांच जारी है।

Hamirpur News: पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं, बिसरा की होगी जांच

Hamirpur News: राठ। चार दिन पहले ध्रुवकली तालाब किनारे मिले शव की शिनाख्त 13 वर्षीय अयान उर्फ अरमान के रूप में होने के बाद मृतक की मां ने हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। अयान घटना स्थल तक कैसे पहुंचा, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण स्पष्ट न होने पर बिसरा जांच को भेजा गया है। बीती 25 जुलाई को कस्बे के निर्माणाधीन ध्रुवकली तालाब में पानी में उतराता शव मिला था। पुलिस ने मृतक की उम्र 30 साल आंकी थी। पुलिस ने शव को पहचान के लिए तीन दिन तक मोर्चरी में रखा। लुधियातपुरा मोहल्ला निवासी जरीना ने बताया कि एक बार परिजनों ने शव को देखा तो पहचान नहीं सके। मंगलवार को स्वयं उसने शव को देखा तो कपड़ों से अपने पुत्र अयान के रूप में पहचान की।

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मृतक का परिवार

मृतक के पिता इरशाद ने बताया कि वह प्राइवेट कार चलता है। उसके पुत्र अयान, आरिफ और पुत्री आरजू है। अयान अपने छोटे भाई आरिफ के साथ 23 जुलाई को खेलते हुए घर से निकल गया था। शाम को छोटा पुत्र आरिफ आ गया लेकिन अयान नहीं आया। तलाश की लेकिन नहीं मिला। अगले दिन कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अयान सैना रोड स्थित सरकारी विद्यालय में कक्षा आठ में पढ़ता था।

हत्या की आशंका

अयान की मां जरीना ने बुधवार को कोतवाली में पुत्र की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल अयान की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। इस संबंध में इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। बिसरा जांच को भेजा गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अयान कौन था?
अयान एक 13 वर्षीय लड़का था, जिसे ध्रुवकली तालाब किनारे मृत पाया गया।
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