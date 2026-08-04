Hamirpur News: पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का लापता भतीजा बांदा बार्डर में सुरक्षित मिला

Hamirpur News: हमीरपुर। पिछड़ा वर्ग आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के रेलवे में कार्यरत भतीजे के बांदा से रहस्यमय ढंग से लापता होने के 72 घण्टे के बाद हमीरपुर-बांदा के बॉर्डर पर स्थित शिवरामपुर के डेरा में रिश्तेदारों के घर में सुरक्षित मिलने का दावा किया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति के बड़े भाई रामअवतार निषाद का एकलौता पुत्र गोविंद सिंह निषाद रेलवे में इलेक्ट्रीशियन के पद पर बांदा में तैनात है। बीती 31 जुलाई की शाम से बांदा से लापता हो गया था। पत्नी ने बांदा कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। गोविंद के पिता रामअवतार मां रामप्यारी की मौत हो चुकी है।

रामअवतार मृत्यु के समय रेलवे में कार्यरत थे। उन्हीं की जगह पर पुत्र गोविंद को रेलवे में मृतकाश्रित की नौकरी मिली हुई है। इनके गांव के आवास में ताला लटक रहा है, लेकिन जैसे ही ग्रामीणों को गोविंद के गायब होने की जानकारी मिली चर्चाओं को दौर शुरू हो गया। उधर, परिवार के करीबी भानु निषाद ने बताया कि गोविंद कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे, इसी के कारण बिना बताए चले गए थे। उन्होंने बताया कि गोविंद हमीरपुर-बांदा बॉर्डर के शिवरामपुर डेरा में अपने रिश्तेदारों के घर में रुके हुए है और पूरी तरह से ठीक है। बता दें कि इस हाईप्रोफाइल मामले के बाद बांदा जनपद की पुलिस गोविंद की तलाश में लगी हुई थी। इसके लिए बांदा शहर के तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे थे।