Hamirpur News: ‘विश्व गुरू था भारत पहले, फिर से गुरू बनाएंगे...’

Hamirpur News: हमीरपुर में आर्य समाज मंदिर में महर्षि व्यास जयंती के उपलक्ष्य में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ.महेश पांडेय ने किया। कई वरिष्ठ कवियों ने अपनी कविता प्रस्तुत की और सभी का सम्मान किया गया।

Hamirpur News: हमीरपुर, संवाददाता। स्थानीय आर्य समाज मंदिर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वावधान में महर्षि व्यास जयंती गुरुपूर्णिमा के उपलक्ष्य में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें स्थानीय कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था के प्रदेश महामंत्री डॉ.महेश पांडेय बजरंग ने दीप जलाकर एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर काव्य गोष्ठी का शुभारंभ किया। हरिराम गुप्त निरपेक्ष की सरस्वती वंदना के साथ काव्य गोष्ठी शुरू हुई। गोष्ठी की अध्यक्षता कामता प्रसाद विश्वकर्मा ने की। संचालन परिषद के जिला मंत्री कैलाश प्रसाद सोनी ने किया।

कवियों की प्रभावी रचनाएँ काव्य गोष्ठी में वरिष्ठ कवि नारायण प्रसाद रसिक ने पढ़ा- ‘माता-पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, इसकी शक्ति के आगे बृहस्पति भी गुरु नहीं है।’ ललित लखन लाल जोशी ने काव्य पाठ करते हुए पढ़ा- ‘स्वाद दुनिया के मैंने चखे हैं।’ हरिराम निरपेक्ष ने पढ़ा- ‘शनै: शनै: होता गया अंत:करण कठोर, मानवता यदि लक्ष्य तो चलो सरलता ओर।’ जगदीशचंद्र जोशी की रचना- ‘खोई हुई अस्मिता को हम फिर से वापस लाएंगे, विश्व गुरू था भारत पहले, फिर से गुरू बनाएंगे।’

सम्मानित शख्सियतें इसके अलावा कैलाश प्रसाद सोनी, गजेंद्र नारायण दीक्षित, कमल किशोर कमल, प्रेमपाल द्विवेदी, हरिप्रकाश कुशवाहा, कमलेश सिंह गौर, कामता प्रसाद विश्वकर्मा द्वारा अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

विशिष्ट अतिथियों का सम्मान परिषद के जिलाध्यक्ष पूर्व प्रवक्ता लखनलाल जोशी द्वारा मुख्य अतिथि परिषद के प्रदेश महामंत्री डॉ.पांडेय का शाल भेंटकर एवं माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। विशिष्ट अतिथि भीम सिंह यादव, आर्य समाज के प्रधान रामबिहारी शुक्ला का तथा मौदहा निवासी जगदीश प्रसाद व्यास, कामता प्रसाद, वरिष्ठ कवि नाथूराम पथिक का अंगवस्त्र सहित सम्मान किया गया।