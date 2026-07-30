Hamirpur News: घटिया ईंट और मसाले से हो रहा नाली निर्माण

Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर। कस्बे के स्टेशन मार्ग में सीसी मार्ग किनारे बनाई जा रही नाली एवं इंटरलॉकिंग में घटिया ईट लगाई जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कार्य गुणवत्ता पर सवाल उठाएं है। कस्बे की निवासी त्रिभुवन शिवहरे, पंकज कुमार आदि ने बताया कि स्टेशन मार्ग में रानी लक्ष्मीबाई तिराहा की पुलिया से लेकर श्री गायत्री विद्यापीठ के समीप तक एक तरफ नाली और इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जा रहा है। इस कार्य में बेहद घटिया किस्म की ईट के साथ मानक विहीन सीमेंट बालू का उपयोग करके खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि घटिया निर्माण अधिकारियों की अनदेखी के चलते हो रहा है अगर अधिकारी कार्य की गुणवत्ता पर नजर रखें तो घटिया निर्माण काफी हद तक रोका जा सकता है।