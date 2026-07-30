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Hamirpur News: घटिया ईंट और मसाले से हो रहा नाली निर्माण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर के स्टेशन मार्ग पर नाली और इंटरलॉकिंग के कार्य में घटिया ईटों का इस्तेमाल हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। नगर पंचायत के अधिशाषी अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन अवर अभियंता का संपर्क नहीं हो पाया।

Hamirpur News: घटिया ईंट और मसाले से हो रहा नाली निर्माण

Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर। कस्बे के स्टेशन मार्ग में सीसी मार्ग किनारे बनाई जा रही नाली एवं इंटरलॉकिंग में घटिया ईट लगाई जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कार्य गुणवत्ता पर सवाल उठाएं है। कस्बे की निवासी त्रिभुवन शिवहरे, पंकज कुमार आदि ने बताया कि स्टेशन मार्ग में रानी लक्ष्मीबाई तिराहा की पुलिया से लेकर श्री गायत्री विद्यापीठ के समीप तक एक तरफ नाली और इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जा रहा है। इस कार्य में बेहद घटिया किस्म की ईट के साथ मानक विहीन सीमेंट बालू का उपयोग करके खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि घटिया निर्माण अधिकारियों की अनदेखी के चलते हो रहा है अगर अधिकारी कार्य की गुणवत्ता पर नजर रखें तो घटिया निर्माण काफी हद तक रोका जा सकता है।

नगर पंचायत के अधिशाषी अधिकारी दिनेश चंद्र आर्य ने कहा कि वह मौके पर जाकर निर्माण को देखकर कार्य रुकवाकर जांच करायेंगे। नगर पंचायत के अवर अभियंता श्री कृष्ण प्रजापति से कई बार सम्पर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने फोन ही रिसीव नहीं किया।

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