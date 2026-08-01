Hamirpur News: भवन के अभाव, मौत के साये में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल

Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर, संवाददाता। पचखुरा खुर्द का उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन नहीं होने के कारण जर्जर हो चुके पंचायत भवन में संचालित हो रहा है। इससे शिक्षकों के साथ छात्र-छात्राएं भयभीत रहते हैं। भवन के अभाव में इस वर्ष दाखिले नहीं किए गए हैं। जिससे गांव में कक्षा पांच उत्तीर्ण बच्चों को पड़ोसी गांवों में जाकर दाखिला लेना पड़ा है। वहीं कुछ बच्चे गरीबी के चलते पढ़ाई छोड़ने को विवश हो गए हैं। ग्राम पंचायत पचखुरा खुर्द का उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर होने के कारण दो वर्ष पूर्व ढहा दिया गया था। इसके ढहने के बाद विद्यालय का संचालन पंचायत भवन में हो रहा है।

विडंबना यह है कि पंचायत भवन भी बेहद जर्जर हालत में है। बारिश होते ही यह टपकने लगता है। कई जगह से प्लास्टर उखड़ कर गिर चुका है। इससे शिक्षकों के साथ बच्चे भयभीत रहते हैं। प्रधानाध्यापक कमलेश कुमार ने बताया कि कुल 64 छात्र पंजीकृत है। पढ़ाने के लिए तीन शिक्षकों की तैनाती है। भवन नहीं होने से बहुत मुश्किलें हैं। इस वर्ष नए प्रवेश नहीं लिए गए। क्योंकि बच्चों को बैठाने की जगह नहीं है। इस वर्ष गांव से कक्षा पांच उत्तीर्ण होने वाले छात्र-छात्राओं ने पड़ोसी गांव भौनिया,चंदपुरवा बुजुर्ग एवं पंधरी के साथ कस्बे में आकर दाखिला कराया है। तमाम बच्चे गरीबी के चलते गांव में दाखिला नहीं होने पर पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। ग्राम प्रधान अनिल यादव ने बताया कि भवन के अभाव में गांव के नौनिहालों का भविष्य चौपट हो रहा है। पत्राचार के बाद भी विभाग दो वर्ष से भवन निर्माण करने में नाकामयाब साबित हो रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी प्रभाकर सिंह तोमर ने बताया कि भवन निर्माण की धनराशि केंद्र सरकार से निर्गत होती है। पत्राचार किया गया है। बजट प्राप्त होते ही भवन का निर्माण शुरू कराया जाएगा।