Hamirpur News: 16 दुकानों में छापे, 18 बाल श्रमिकों को कराया मुक्त

Hamirpur News: गुरुवार को श्रम विभाग की टीम द्वारा कस्बे में 16 दुकानों की जांच की गई। इस दौरान 18 बाल श्रमिकों को कार्यमुक्त किया गया है। दुकानदारों को नोटिस देकर चेतावनी दी गई है कि वे ऐसे बच्चों को काम पर नहीं लगाएं। टीम की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

Hamirpur News: राठ। गुरुवार को श्रम विभाग की टीम द्वारा कस्बे में छापा मारकर 16 दुकानों की जांच की। इस दौरान टीम ने 18 बाल श्रमिकों को कार्यमुक्त कराया और सेवायोजकों को नोटिस दी गई। टीम की छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा है। कस्बे के कोटबाजार, रामलीला मैदान, रानी गेट पड़ाव चौराहे आदि स्थानों पर गुरुवार को श्रम विभाग की टीम ने छापेमारी की। टीम द्वारा 16 दुकानों में जांच की और दुकानों में काम कर रहे नाबालिग बच्चों को कार्य मुक्त कराया गया। टीम द्वारा दुकानदारों को नोटिस दिया है और चेतावनी दी की ऐसे बच्चों को काम पर ना लगाएं।

खाद्य पदार्थों के नमूने लिए कसबें में टीम के होने की जानकारी पर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सीडब्ल्यूसी की अध्यक्ष विभा भारती, एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट थाना प्रभारी राकेश कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी दामोदर प्रसाद अग्रहरि, चाइल्ड हेल्प लाइन के जिला समन्वयक सफवान अहमद आदि उपस्थित रहे।

हमीरपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, व्यापार कर, श्रम विभाग एवं विद्युत विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए विद्या मंदिर रोड, देवांश भोजनालय का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अरहर साबुत में मिलावट का संदेह होने पर एक अरहर दाल का नमूना तथा स्टेट बैंक के पास जनता होटल का निरीक्षण करने पर मावा में मिलावट का संदेह होने पर एक मावा एवं दूध के दो नमूना सहित कुल चार नमूनें लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। समस्त ढाबा संचालकों को निर्देशित किया गया कि खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थ बनाते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे एवं मिलावटी एवं दूषित खाद्य/पेय पदार्थों का क्रय विक्रय किसी भी दशा में न किया जाए।