Hamirpur News: हेल्थ केयर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार से जुड़ेंगे युवा

Hamirpur News: हमीरपुर। सुमेरपुर ब्लाक के पौथिया गांव स्थित सब्जी मंडी मैदान में कौशल विकास सेंटर का गुरुवार को सदर विधायक डॉ.मनोज प्रजापति ने फीता काटकर उद्घाटन किया। स्कूल की छात्राओं ने स्वागत प्रस्तुत किया। साथ ही कलाकारों ने सांस्कृतिक गीत प्रस्तुत कर समा बांधा। यहां युवाओं को हेल्थ केयर ट्रेड का प्रशिक्षण मिलेगा। उप्र कौशल विकास मिशन के जिला समन्वयक प्रदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि हेल्थ केयर ट्रेड का प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। सेंटर प्रशिक्षक भुवनेश कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण के दौरान प्राथमिक उपचार, मेडिकल ड्रेसिंग सहित स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि आठ माह का प्रशिक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों से 18 से 35 वर्ष के छात्र-छात्राओं को रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनने का काम करेंगे。