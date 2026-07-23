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Hamirpur News: हेल्थ केयर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार से जुड़ेंगे युवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: सुमेरपुर ब्लाक के पौथिया गांव में कौशल विकास सेंटर का उद्घाटन सदर विधायक डॉ. मनोज प्रजापति ने किया। केंद्र में युवाओं को हेल्थ केयर ट्रेड का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे 18 से 35 वर्ष के छात्र-छात्राओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। विधायक ने सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।

Hamirpur News: हेल्थ केयर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार से जुड़ेंगे युवा

Hamirpur News: हमीरपुर। सुमेरपुर ब्लाक के पौथिया गांव स्थित सब्जी मंडी मैदान में कौशल विकास सेंटर का गुरुवार को सदर विधायक डॉ.मनोज प्रजापति ने फीता काटकर उद्घाटन किया। स्कूल की छात्राओं ने स्वागत प्रस्तुत किया। साथ ही कलाकारों ने सांस्कृतिक गीत प्रस्तुत कर समा बांधा। यहां युवाओं को हेल्थ केयर ट्रेड का प्रशिक्षण मिलेगा। उप्र कौशल विकास मिशन के जिला समन्वयक प्रदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि हेल्थ केयर ट्रेड का प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। सेंटर प्रशिक्षक भुवनेश कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण के दौरान प्राथमिक उपचार, मेडिकल ड्रेसिंग सहित स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि आठ माह का प्रशिक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों से 18 से 35 वर्ष के छात्र-छात्राओं को रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनने का काम करेंगे。

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सरकारी योजनाएँ

सदर विधायक ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास हेल्थकेयर ट्रेड नि:शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनकर रोजगार प्राप्त करें और अपने माता-पिता का नाम रोशन करें।

उपस्थित व्यक्ति

इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि आशीष सचान, लल्लू महाराज, सेंटर मैनेजर धीरेंद्र द्विवेदी, श्याम दीक्षित, संतोष दीक्षित, प्रदीप कुमार, आरती, कोमल, प्राची सिंह, मरियम, लालबहादुर यादव, अंबिका, रेनू, अच्छेलाल आचार्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य रामकृष्ण, रामलखन सहित आदि लोग उपस्थित रहे। संचालन अमित कुमार सचान ने किया। धीरेंद्र ने आभार व्यक्त किया।

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