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Hamirpur News: स्वास्थ्य शिविर में छात्राओं को किया गया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: इंडस वैली पब्लिक स्कूल में छात्राओं के लिए स्वास्थ्य एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डॉ. अरविंद कुमार यादव ने सर्वाइकल कैंसर के कारणों, लक्षणों एवं बचाव के उपायों पर जानकारी दी। छात्राओं को एचपीवी वैक्सीन के महत्व और नियमित स्वास्थ्य जांच की प्रेरणा दी गई। कन्या प्राथमिक विद्यालय इमिलिया में 180 छात्राएं खुले में पढ़ाई करने को मजबूर हैं।

Hamirpur News: स्वास्थ्य शिविर में छात्राओं को किया गया जागरूक

Hamirpur News: राठ। उरई रोड स्थित इंडस वैली पब्लिक स्कूल में छात्राओं के स्वास्थ्य एवं जागरूकता को समर्पित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ.अरविंद कुमार यादव उपस्थित रहे। उन्होंने छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर के कारणों, प्रारंभिक लक्षणों, समय पर जांच के महत्व तथा इससे बचाव के प्रभावी उपायों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन अत्यंत प्रभावी है। उन्होंने छात्राओं को उचित आयु में यह टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित किया तथा नियमित स्वास्थ्य जांच एवं व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाने का संदेश भी दिया। इस दौरान छात्राओं ने स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रश्न पूछे जिनका उन्होंने सरल एवं वैज्ञानिक ढंग से उत्तर दिया। प्रधानाचार्य आशीष कुमार रावत व शिक्षक, छात्र-छात्राएं और अभिभावक उपस्थिति रहे। कार्यक्रम का संचालन हर्षिता गुप्ता द्वारा किया गया।

खुले में पढ़ाई को मजबूर हो रहे छात्र-छात्राएं

मुस्करा। विकासखंड के कन्या प्राथमिक विद्यालय इमिलिया में भवन न होने के कारण करीब 180 पंजीकृत छात्र-छात्राएं खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बरसात और तेज धूप में बच्चों के साथ शिक्षकों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। विद्यालय का भवन करीब एक वर्ष पहले जर्जर घोषित होने पर सुरक्षा की दृष्टि से ध्वस्त करा दिया गया था। इसके बाद से नए भवन का निर्माण शुरू नहीं हो सका। विद्यालय परिसर में केवल एक ही कक्ष उपलब्ध है, जिसे कार्यालय और कक्षा दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी बच्चों की पढ़ाई खुले परिसर में कराई जाती है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कार्यक्रम में किसज गल या विशेषज्ञ ने भाग लिया?
कार्यक्रम में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ.अरविंद कुमार यादव उपस्थित रहे।
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