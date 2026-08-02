Hamirpur News: खाना बनाते सिलेंडर में लीकेज, रिहायशी मकान में लगी आग

Hamirpur News: राठ, संवाददाता। खाना बनाते समय घरेलू गैस सिलेंडर से गैस के रिसीव की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें विकराल हो गई। आग से गृहस्थी, खाद्यान्न समेत बक्से में रखे सोने-चांदी के जेवर और नकदी जलकर राख हो गई। देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। तब तक पीड़ित का लाखों का नुकसान हो चुका था। लेखपाल मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर किया। जलालपुर थानाक्षेत्र के हरसुंडी गांव निवासी धर्मपाल यादव ने बताया कि शनिवार की शाम पुत्री छाया घर पर खाना बना रही थी।

तभी अचानक घरेलू गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से गैस का रिसाव होने लगा और आग भड़क उठी। आग लगते ही पुत्री व परिजन मकान से बाहर निकल आए। आग की लपटें तेज हो गई तो गांव में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बेकाबू होने लगी। तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन गाड़ी काफी देर में पहुंची। तब तक काफी नुकसान हो चुका था। फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। तब तक गृहस्थी का सामान, चार कुंतल गेहूं, रसोई का राशन, बक्से में रखा एक मंगलसूत्र, कान के वाले, झुमकी, दो जोड़ी पायल और 35 हजार रुपए जलकर राख हो गए।धर्मपाल ने बताया कि आग से उसका तीन लाख रुपए का नुकसान हुआ है। परिवार के सामने सिर छिपाने और जरूरी चीजों का भी संकट व्याप्त हो गया है। रविवार को राजस्व विभाग के लेखपाल रोहित ने मौका मुआयना कर नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट तहसील को भेजी है।