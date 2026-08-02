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Hamirpur News: नेत्र शिविर में 67 मरीजों का हुआ परीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर के ठंडेश्वरी आश्रम में जानकीकुंड नेत्र चिकित्सालय द्वारा नि:शुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 67 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 31 मोतियाबिंद से पीड़ित पाए गए। 23 मरीजों को ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया और अन्य को दवाएं तथा चश्मे वितरित किए गए।

Hamirpur News: नेत्र शिविर में 67 मरीजों का हुआ परीक्षण

Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर। कस्बे के ठंडेश्वरी आश्रम में जानकीकुंड नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट के तत्वावधान में नि:शुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई। शिविर के दौरान कुल 67 मरीजों की आंखों की गहन जांच की गई। परीक्षण के दौरान 31 मरीज मोतियाबिंद से पीड़ित पाए गए, जिनमें से 23 मरीजों को लेंस प्रत्यारोपण (ऑपरेशन) के लिए चयनित कर एडमिट किया गया। इन सभी चयनित मरीजों को जानकी कुंड नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट के विशेष वाहन द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया जाएगा। इसके अलावा अन्य मरीजों को आवश्यकतानुसार नि:शुल्क दवाएं और चश्मे वितरित किए गए।

शिविर में जानकी कुंड चित्रकूट से आए डॉ.सुशील वर्मा, डॉ.आयुष मिश्र एवं उनकी पैरामेडिकल टीम ने अपनी सेवाएं दीं।

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