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Hamirpur News: युवक ने किसानों से धोखाधड़ी कर ट्रैक्टर निकाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: 0 नोटिस आने के बाद दस किसानों में मचा हड़कंप 0 परेशान किसानों ने थाने में युवक के खिलाफ दी तहरीर 0 किसानों को बीज दिलाने का लालच देकर लिए अभिलेखबिवांर,

Hamirpur News: युवक ने किसानों से धोखाधड़ी कर ट्रैक्टर निकाला

Hamirpur News: बिवांर, संवाददाता। नि:शुल्क बीज का लालच देकर युवक ने गांव के 10 किसानों के जमीन के साथ जरूरी कागजात लेकर ट्रैक्टर निकाल लिया। कंपनी से रिकवरी की नोटिस आने पर किसानों में हड़कंप मच गया। किसानों ने युवक के खिलाफ धोखाधड़ी किए जाने की थाना में तहरीर दी है। बिवांर थाना के छानी बुजुर्ग गांव के नीरज सचान ने गांव की 10 किसानों को नि:शुल्क बीज दिलाने का लाल देते हुए जमीन के कागजात के साथ जरूरी कागजात ले लिए थे। संक्षिप्त फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में जोड़ देने से बीज मिल जाता रहा है। किसानों के कागजात लगाकर सोनालिका कंपनी से ट्रैक्टर निकाल कर फाइनेंस करा लिया।

इसके बाद ट्रैक्टर को बेचकर गांव से फरार हो गया। कंपनी से किसान गौरी देवी पत्नी रामखिलावन कुशवाहा के नाम 12 लाख की नोटिस आ गई। नोटिस मिलने से किसानों में हड़कंप मच गया है। कृषि विभाग सुमेरपुर के अरविंद कुशवाहा का कहना है कि दसों किसानों को रुपया जमा करना होगा। परेशान किसान गौरी देवी, रामदास, कमलेश कुमार, परशुराम, मान बहादुर, राकेश कुमार ने धोखा देकर कागजातों को लेकर ट्रैक्टर के निकाल लेने की नीरज सचान के खिलाफ थाना में तहरीर दी है।एसआई विकास यादव ने बताया कि किसानों के हस्ताक्षर युक्त तहरीर मिली है। जांच कर उसकी तलाश कर कार्रवाई की जाएगी।

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