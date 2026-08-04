Hamirpur News: घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर, संवाददाता। गत 27 जुलाई को संदिग्ध हालत में पेट्रोल डालकर जिंदा जल जाने के प्रकरण में मृतका के भाई के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के बाद मंगलवार को गांव पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्यों को एकत्र करके जांच के लिए भेजे हैं। साथ ही मृतका के पति से आवश्यक पूछताछ की है। गत 27 जुलाई को पत्योरा गांव के निवासी रमाकांत निषाद की 35 वर्षीय पत्नी रेनू निषाद ने शाम चार बजे घर पर ही पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। जिसकी इलाज को सदर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी।

घटना के समय पति रमाकांत मुंबई में था। घटना के एक सप्ताह बाद मृतका के भाई धर्मराज निषाद निवासी नारायड़ थाना जसपुरा जिला बांदा ने बहन की ननद पूजा निषाद निवासी असवारमऊ थाना सजेती कानपुर नगर, नंदोई सोनू निषाद, ससुर कामता निषाद तथा सास उर्मिला के विरुद्ध हत्या किए जाने की तहरीर दी। तहरीर पर पुलिस ने तीन अगस्त को चारों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।मुकदमा दर्ज होने के बाद मंगलवार को फॉरेंसिक टीम गांव पहुंची। घटनास्थल से साक्ष्य संकलित करके जांच के लिए एकत्र किए हैं। इस दौरान टीम ने घर पर मौजूद मृतका के पति रमाकांत निषाद तथा मृतका की पुत्री सान्वी, पुत्र आकाश से पूछताछ करके बयान दर्ज किए हैं। थानाध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अभी आरोपी गिरफ्त में नहीं है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।