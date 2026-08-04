Hamirpur News: सावन की पहली झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से राहत

Hamirpur News: 0 अगस्त माह की पहली बारिश से शहर में चारों तरफ पानी-पानी0 आधे घंटे में 30 एमएम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत 0 बारिश की वजह से शहर के कुछेक इलाकों

Hamirpur News: हमीरपुर, संवाददाता। कमजोर मानसून के बीच मंगलवार को सावन की पहली झमाझम बारिश से जनमानस को बड़ी राहत मिली। कई दिनों से उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों के चेहरों पर बारिश की बूंदों से सुकून तैरने लगा। आधे घंटे तक झमाझम बारिश से शहर में कई स्थानों पर जलभराव हो गया। कुल 30 एमएम बारिश रिकार्ड की गई। हालांकि इस साल जून और जुलाई में औसत से भी कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी थी। कई दिनों से रोज आसमान पर बादलों का डेरा था, मगर बारिश का अतापता नहीं था। मंगलवार को भी सारा दिन लोगों को गर्मी ने बेहाल कर रखा था। दिन में हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हुई त्थी, लेकिन शाम होते-होते बादल जमकर बरसे। इस साल मानसून की कमजोरी की वजह से लोगों को खासी निराशा हाथ लगी है। किसान भी उम्मीदों के मुताबिक बारिश न होने से परेशान था। जून और जुलाई दोनों महीनों में महज 159 एमएम बारिश हुई है जो कि औसत से बेहद कम है। ऐसे में जनपद में सूखे की काली छाया मंडरा रही है。

दिन में उमस भरी गर्मी ने किया परेशान मंगलवार की सुबह आसमान पर बादल थे, लेकिन सारा दिन उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। दिन में दो बजे से तीन बजे के बीच हल्की-फुल्की बूंदें भी गिरी, लेकिन उससे राहत नहीं मिली, बल्कि उमस भरी गर्मी और बढ़ गई। लेकिन शाम पांच बजे के बाद मौसम में तेजी से बदलाव आया। आसमान पर काली घटाएं छाई और करीब आधे घंटे तक मुख्यालय में झमाझम बारिश हुई। जिससे चारों तरफ पानी ही पानी दिखने लगा।

कई स्थानों पर जलभराव बारिश की वजह से कचहरी मार्ग, प्रधान डाकघर, रिजर्व पुलिस लाइन, डीएम-एसपी के बंगला के आसपास का इलाका पानी से भर गया। कांशीराम कॉलोनी में भी जलभराव हुआ। हालांकि थोड़ी ही देर में पानी स्वत: ही बहकर नाले-नालियों से होता हुआ निकल गया। इस दौरान फुटपाथ पर सब्जी बेचने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

जून में 34, जुलाई में 125 एमएम बारिश 15 जून से मानसूनी बारिश की तारीख से लेकर अब तक औसत से भी कम बारिश हुई है। बारिश से इसी माह उम्मीदें हैं। सितंबर माह में बारिश ढलान पर होती है। इस साल 15 से 30 जून तक 34 एमएम और जुलाई में 125 एमएम बारिश ही रिकार्ड की गई है।