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Hamirpur News: 65 दिनों से बिजली संकट से त्रस्त ग्रामीणों का सब स्टेशन में धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: 0 28 मई के आंधी-तूफान में क्षतिग्रस्त हुई लाइन की अब तक नहीं हुई मरम्मत0 सांसद प्रतिनिधि संग ग्रामीणों का धरना, विभाग के खिलाफ पोस्टर लहराएफोटो नंबर 1

Hamirpur News: 65 दिनों से बिजली संकट से त्रस्त ग्रामीणों का सब स्टेशन में धरना

Hamirpur News: हमीरपुर, संवाददाता। सरीला तहसील क्षेत्र के धगवां गांव और लल्लू के डेरा के किसानों ने बिजली आपूर्ति बहाल कराने की मांग को लेकर रविवार सुबह खेड़ाशिलाजीत 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने में सांसद प्रतिनिधि धनंजय राजपूत भी ग्रामीणों के साथ शामिल हुए। इस दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए पोस्टर लहराए। प्रभावित किसानों का आरोप है कि 28 मई को आए आंधी-तूफान में क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनें 65 दिन बाद भी ठीक नहीं कराई गई हैं। इससे सिंचाई पूरी तरह ठप हो गई है और गन्ना, धान व मूंगफली की फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। किसानों का कहना है कि लाइन की मरम्मत के लिए तीन विद्युत पोल, तार और 15 इंसुलेटर की आवश्यकता है, लेकिन सामान उपलब्ध न होने के कारण विभाग काम शुरू नहीं कर पा रहा है। तेज धूप के बावजूद ग्रामीण पूरे दिन पावर हाउस परिसर में धरने पर डटे रहे।

सांसद प्रतिनिधि धनंजय का बयान

सांसद प्रतिनिधि धनंजय ने बताया कि आंधी-तूफान के बाद कई स्थानों पर विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थीं, लेकिन दो माह से अधिक समय बीतने के बाद भी विभाग ने उन्हें दुरुस्त नहीं कराया। उन्होंने कहा कि बिजली न मिलने से किसान फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इस वर्ष सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। उन्होंने बताया कि अवर अभियंता विनय कुमार मौर्य ने सामान उपलब्ध न होने की जानकारी दी है। यदि जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ और कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो तीन दिन बाद धरने को आमरण अनशन में बदल दिया जाएगा।

किसानों की समस्याएं

धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि बिजली संकट को लेकर कई बार संपूर्ण समाधान दिवस, तहसील प्रशासन और विद्युत विभाग से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। किसान अमर सिंह ने कहा कि विभाग की उदासीनता के कारण सिंचाई पूरी तरह प्रभावित है और फसलें सूख रही हैं। किसान चरन सिंह ने बताया कि डीएम-एसडीएम को भी समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बिजली न होने से गांव में पेयजल संकट भी गहरा गया है और लोग अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर हैं। धरने में सुघर सिंह, सतीश यादव, चरन सिंह राजपूत, लोकेंद्र कुमार, रामगोपाल, विचार लोधी, रतन सिंह, रामकृपाल, नरेश कुमार सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

कार्य में देरी के कारण

आवश्यक विद्युत सामग्री की कमी के कारण कार्य में देरी हुई है। उच्चाधिकारियों को स्थिति से अवगत करा दिया गया है। सामान उपलब्ध होते ही लाइन की मरम्मत कराई जाएगी।

विनय कुमार मौर्य, जेई, सब स्टेशन, खेड़ाशिलाजीत।

हरसुंडी गांव में पेयजल संकट

सरीला ब्लाक के हरसुंडी गांव में पेयजल व्यवस्था बदहाल है। ''हर घर नल से जल'' योजना के तहत गांव में पाइपलाइन और नल तो लगाए गए, लेकिन नियमित जलापूर्ति न होने से योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। गांव निवासी हरिशंकर, विजय यादव, राजू, राजा भैया, अजय, सुरेश, रामसिंह और देवेंद्र तिवारी सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल संकट को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों और प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं की गई और खराब हैंडपंपों की मरम्मत नहीं कराई गई तो वे तहसील मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर आंदोलन करने को विवश होंगे।

सामान्य प्रश्न

किसानों ने किस पावर हाउस पर धरना दिया?
किसानों ने खेड़ाशिलाजीत 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र पर धरना दिया।
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