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Hamirpur News: यमुना की बाढ़ से होने वाली कटान से किसान परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: 0 किसानों के खेतों का रकबा लगातार हो रहा कम 0 परेशान किसानों ने कटान रोकने को पिचिंग निर्माण की मांग की फोटो-08- कोतूपुर व पटिया मजरों में यमुना नदी स

Hamirpur News: यमुना की बाढ़ से होने वाली कटान से किसान परेशान

Hamirpur News: कुरारा, संवाददाता। विकास खंड क्षेत्र के भौली ग्राम पंचायत के मजरा कोतूपुर व पटिया के ग्रामीणों की कृषि भूमि यमुना नदी के कटान से धीरे धीरे कम हो रही है। ग्रामीणों ने यमुना नदी में कटान रोकने के लिए पिचिंग निर्माण कराए जाने की मांग प्रशासन से की है। भौली ग्राम पंचायत के दो मजरा कोतूपुर व पटिया यमुना नदी

ग्रामीणों की चिंता

की तलहटी में बसे है। इन गांवों के ग्रामीणों के खेत यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी में बाढ़ आने के समय खेत में कटान होती है। जिससे किसानो के कृषि भूमि का रकबा सिमटता जा रहा है। इससे किसान परेशान है। गांव निवासी किसान रामकरण निषाद, रामकेश निषाद, खुशीराम निषाद, रामफूल निषाद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कामता निषाद, कसिया निषाद, मनीराम निषाद, फूल सिंह निषाद आदि ग्रामीणों ने बताया कि यमुना नदी की कटान प्रति वर्ष होने से खेत नदी में जा रहे है। जिससे कृषि का क्षेत्रफल सिकुड़ता जा रहा है।

समस्या का समाधान

दोनो मजरा के किसानों के खेत यमुना नदी के किनारे से लगे हुए है। किसानो ने जनप्रतिनिधियों व प्रशासन से इस समस्या के समाधान के लिए यमुना नदी में कटान रोकने के लिए पिचिंग का निर्माण कराए जाने की मांग की है। जिससे कृषि भूमि को बचाया जा सके। ग्रामीणों ने बताया की दोनो मजरा में छोटे किसानो की संख्या अधिक है। अगर इनके खेत नदी में चले गए तो कई किसान भूमिहीन हो जायेंगे।

प्रश्नों के उत्तर

भौली ग्राम पंचायत के कौन से मजरा की भूमि यमुना नदी के कटान से कम हो रही है?
भौली ग्राम पंचायत के मजरा कोतूपुर व पटिया की भूमि यमुना नदी के कटान से कम हो रही है।
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