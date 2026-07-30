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Hamirpur News: किसान की हत्या में दो को पुलिस ने हिरासत में लिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: 0 नामजद आरोपितों की तलाश में पुलिस कर रही छापेमारी0 बुधवार दोपहर पिटाई से घायल किसान की दौरान इलाज हुई थी मौत राठ, संवाददाता। बुधवार दोपहर खेत पर लाठी

Hamirpur News: किसान की हत्या में दो को पुलिस ने हिरासत में लिया

Hamirpur News: राठ, संवाददाता। बुधवार दोपहर खेत पर लाठी कुल्हाड़ी से मारपीट कर किसान की हत्या के मामले में पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल घटना के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। गौरतलब है की कैंथा गांव में बुधवार दोपहर 55 वर्षीय वीरपाल राजपूत अपने खेत पर जानवरों को चरा रहे थे। तभी गांव के रोहित, मोहित, दृगपाल अपने आधा दर्जन साथियों के साथ खेत पर पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर वीरपाल के साथ लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। मौके पर पहुंचे परिजनों की ललकार पर आरोपी मौके से भाग गए।

घायल को सरकारी अस्पताल लाया गया। जहां डॉ.कनिष्क माहुर ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में वीरपाल की मौत हो गई। मृतक वीरपाल के पुत्र विपिन की तहरीर पर पुलिस ने द्रगपाल, रोहित, मोहित सहित 5 लोगों की नामजद रिपोर्ट दर्ज की है।इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने बताया कि घटना के बाद आरोपियों की पकड़ के लिए दबिश डाली जा रही है। दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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