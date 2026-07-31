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Hamirpur News: गिरवी जमीन और ऑटो खराब होने से परेशान किसान ने जहर खाया, कानपुर में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सुमेरपुर थानाक्षेत्र के बिरखेरा गांव के किसान जितेंद्र वर्मा ने आर्थिक परेशानियों और ऑटो खराब होने के कारण जहरीला पदार्थ खा लिया। शुरुआत में अस्पताल में उपचार के बाद उन्हें कानपुर रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। परिवार में अचानक शोक की लहर दौड़ गई है।

Hamirpur News: गिरवी जमीन और ऑटो खराब होने से परेशान किसान ने जहर खाया, कानपुर में मौत

Hamirpur News: हमीरपुर। सुमेरपुर थानाक्षेत्र के बिरखेरा गांव के किसान ने जमीन गिरवी होने एवं ऑटो खराब होने से परेशान होकर गुरुवार सुबह जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा रही है। अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। थाना क्षेत्र के बिरखेरा गांव निवासी राजकुमार वर्मा ने बताया कि उसका बड़ा भाई 32 वर्षीय जितेंद्र वर्मा पुत्र महावीर परिवार सहित अलग रहता था। उसके हिस्से में ढाई बीघा खेती है, जिसे वह गिरवी रखे है। वह ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था।

बताया कि तीन दिन पहले उसका ऑटो खराब हो गया था। उसे ठीक कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इस पर उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार लेने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं हुई। इसी से परेशान होकर जितेंद्र ने गुरुवार की सुबह करीब नौ बजे सल्फास खा लिया। हालत गंभीर होने पर उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से कानपुर रेफर कर दिया गया। कानपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।मृतक अपने पीछे पत्नी ज्योति, पुत्र शुभम, सुभाष एवं अर्पित को रोता-बिलखता छोड़ गया है। अचानक हुई इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस कानपुर में ही उसका पोस्टमार्टम करा रही है। थानाध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। अगर कोई तहरीर आती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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