Hamirpur News: दर्शनार्थियों की कार हाईवे किनारे दुकान में घुसी, अफरा-तफरी

Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर, संवाददाता। चित्रकूट से भगवान कामतानाथ के दर्शन कर कानपुर लौट रहे एक ही परिवार के आठ लोगों की कार गुरुवार की रात कस्बे के बस स्टैंड के पास नेशनल हाईवे-34 पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक दुकान में जा घुसी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता से कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।घाटमपुर निवासी 45 वर्षीय व्यापारी धर्मेंद्र शुक्ला गुरुवार को अपनी भाभी व अन्य परिजनों संग कार से चित्रकूट भगवान कामतानाथ के दर्शन करने गए थे।

उसी दिन देर रात करीब 11.30 बजे के आसपास इनकी वापसी हो रही थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से खन्ना टोल प्लाजा के पास कानपुर-सागर हाईवे से होते हुए इनकी कार जब घाटमपुर की तरफ बढ़ रही थी, तभी सुमेरपुर कस्बे के अंदर चालक को झपकी लगी और कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ों को तोड़ते हुए दुकान में घुस गई। हालांकि इस घटना में किसी को कोई खास चोटे नहीं आई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए सभी कार सवारों को सुरक्षित निकाल लिया। कार में तीन पुरुष, दो महिलाएं और चार बच्चे सवार थे। दुर्घटना में कार और दुकान को नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी जुटाने के साथ आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।