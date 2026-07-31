Hamirpur News: चित्रकूट से लौट रहे दर्शनार्थियों की कार दुकान में घुसी
Hamirpur News: हमीरपुर में एक परिवार की कार जो चित्रकूट से लौट रही थी, अनियंत्रित होकर सुमेरपुर कस्बे में एक दुकान में जा घुसी। कार में नौ लोग सवार थे, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी यात्री घाटमपुर के लिए रवाना हुए।
Hamirpur News: हमीरपुर। चित्रकूट से दर्शन कर लौट रही दर्शनार्थियों से भरी एक ही परिवार की कार सुमेरपुर कस्बे में अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसी। कार में महिला-पुरुष, बच्चों सहित कुल नौ लोग सवार थे। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों ने कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी लोग अपने गंतव्य घाटमपुर के लिए रवाना हो गए। घाटमपुर निवासी 45 वर्षीय व्यापारी धर्मेंद्र शुक्ला गुरुवार को अपनी भाभी व अन्य परिजनों संग कार से चित्रकूट भगवान कामतानाथ के दर्शन करने गए थे। उसी दिन देर रात इनकी वापसी हो रही थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से खन्ना टोल प्लाजा के पास कानपुर-सागर हाईवे से होते हुए इनकी कार जब घाटमपुर की तरफ बढ़ रही थी, तभी सुमेरपुर कस्बे के अंदर चालक को झपकी लगी और कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकान में घुस गई।
हालांकि इस घटना में किसी को कोई खास चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी कार सवारों को सुरक्षित निकाल लिया। कार में तीन पुरुष, दो महिलाएं और चार बच्चे सवार थे।
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