Hamirpur News: जल निकासी को नाली खोदी, मलबा न हटने से मुश्किलें
Hamirpur News: हमीरपुर के वार्ड नंबर नौ में जल निकासी की समस्या बढ़ गई है। नगरपालिका ने नाली खोदने के बाद मलबा नहीं हटाया है, जिससे निवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी घायल हो रहे हैं और गंदगी फैल रही है। सभासद प्रतिनिधि ने जल्द निर्माण कार्य का आश्वासन दिया है।
Hamirpur News: हमीरपुर। शहर के वार्ड नंबर नौ में जल निकासी को लेकर नाली की खोदाई करने के बाद पालिका ने मलबा नहीं हटाया है। जिससे निवासियों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। वार्ड निवासी विमल कुमार, ब्रजेश कुमार धुरिया, रामजी, सुरेशचंद्र द्विवेदी, लालजी साहू, मयंक यादव, शिवकिशोर, संगीता, रानी सिंह, अंगूरी यादव आदि ने बताया कि मेहमान की बगिया वाली गली के प्रवेश में बनी नाली के बार-बार जाम होने पर लगभग 15 दिन पूर्व नगर पालिका की टीम ने तोड़-फोड़ तो कर पानी के निकासी की समस्या को तो खत्म कर दिया, लेकिन उसे दुरस्त किए बिना काम अधूरा छोड़ दिया है, जिससे उनको आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
भारी मात्रा में मिट्टी सड़क पर ही छोड़ दी गई है। जिसके कारण मोहल्ले से पैदल निकलना भी जोखिम भरा साबित हो रहा है। कीचड़ में फिसलकर आए दिन स्कूली बच्चे और बुजुर्ग गिरकर घायल हो रहे हैं। राहगीरों के कपड़े खराब होना तो अब आम बात हो गई है। स्थानीय निवासियों के वाहन उनके घरों तक नहीं पहुंच पा रहें है। गंदगी भी बढ़ रही है।वार्ड नंबर नौ के सभासद प्रतिनिधि संजय श्रीवास ने बताया कि नाली निर्माण को लेकर उन्होंने चेयरमैन को अवगत कराया था जिस पर उन्होंने बगल में चल रहें निर्माण कार्य के ठेकेदार से इस पुलिया और नाली निर्माण करने को कह दिया है। जल्द ही निर्माण कार्य करा दिया जाएगा।
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