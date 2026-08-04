Hamirpur News: विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला

Hamirpur News: कुरारा में एक विवाहिता ने पति द्वारा मारपीट और घर से निकालने की तहरीर दी है। दूसरी घटना में, झलोखर गांव के निवासी ने गारंटर के साथ मारपीट की शिकायत की है। दोनों ही मामले थाने में दर्ज कराए गए हैं और पुलिस से कार्यवाही की मांग की गई है।

Hamirpur News: कुरारा। थानाक्षेत्र के जल्ला गांव निवासी विवाहिता ने पति द्वारा मारपीट करने व घर से निकाल देने की तहरीर थाने में देकर कार्यवाही किए जाने की मांग थाना पुलिस से की है।

पति द्वारा मारपीट थाना बिवांर क्षेत्र के खड़ेही जार गांव निवासी सुमन पत्नी स्व जगराम कुशवाहा ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी पुत्री भागवती कि शादी दस वर्ष पूर्व कुरारा थानाक्षेत्र के जल्ला गांव निवासी अवतार पुत्र ललवा कुशवाहा के साथ की थी। पति पत्नी दिल्ली में रहकर मजदूरी करते थे। वहां पर पति ने पुत्री के साथ मारपीट की। जिससे वह अपने मायके आ गई। उसके शरीर में मारपीट से अंदरूनी चोट आई है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्यवाही किए जाने की मांग थाना पुलिस से की है।

गारंटर के साथ गाड़ी मालिक ने की मारपीट

गाड़ी मालिक द्वारा मारपीट कुरारा। थानाक्षेत्र के झलोखर गांव निवासी ग्रामीण ने गाली गलौज करने व मना करने पर मारपीट किए जाने की तहरीर थाने में दी है। झलोखर गांव निवासी अंबिका प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व सुंदरलाल गुप्ता ने थाने में तहरीर देकर बताया कि पतारा

गांव निवासी विवेक सिंह ने बोलोरो गाड़ी लेने के लिए गारंटर बनाया था। जब मैने समूह से लोन लेने के लिए आवेदन किया तो गारंटर की वजह से मुझे लोन नहीं मिल पा रहा है। जब मैने विवेक से गारंटर में नाम कटवाने के लिए कहा तो आक्रोषित होकर गाली गलौज कर मारपीट करने लगा। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्यवाही करने की मांग की है।