Hamirpur News: बिवांर में लीकेज की समस्या का जायजा लेने पहुंची टीम
Hamirpur News: 0 बांधुर की पेयजल समस्या न देखने से ग्रामीणों में नाराजगीफोटो-03- शिकायतकर्ता रामू विश्वकर्मा से जानकारी लेती टीम। बिवांर, संवाददाता। नमामि गंगे परियो
Hamirpur News: बिवांर, संवाददाता। नमामि गंगे परियोजना में पानी न आने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय टीम गठित कर जांच करने भेजा। जांच टीम बिवांर में जांच के बाद वापस लौट गई। विकास खंड मुस्करा के बांधुर बुजुर्ग गांव में पिछले एक पखवाड़े से पानी न आने से परेशान ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति की मांग की थी। वहीं कस्बा बिवार के रामू विश्वकर्मा ने सीएम पोर्टल पर लीकेज, कुछ मोहाल में पानी न आने की शिकायत की थी। जिस पर जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने टीम को जांच कर समस्या के समाधान को भेजा था। टीम में एई अनुराग सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी विजय पाल सोनकर, अवर अभियंता शंकु ने कस्बा बिवांर में बनी पेयजल टंकी का निरीक्षण किया।
शिकायतकर्ता से मिलकर समस्या को जाना। शिकायतकर्ता रामू विश्वकर्मा ने बताया कि टीम ने जानकारी लेने के बाद बिना किसी तरह का आश्वासन दिये वापस लौट गई।। परंतु समस्या का समाधान कब होगा नहीं बताया चौखटा मोहाल में आज तक नमामि गंगे का पानी नहीं पहुंचा है। वहीं बांधुर बुजुर्ग गांव में आज भी पानी नहीं पहुंचा है। परंतु गांव के लाला पंडित ने बताया कि कोई टीम देखने तक नहीं आई है।जांच अधिकारी विजय पाल सोनकर ने बताया कि समस्या को सुनकर संबंधित अधिकारी को समस्या के निराकरण करने को निर्देशित किया गया है। एई अनुराग सिंह से पूछने पर बताया कि टीम लगी हुई है।
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