Hamirpur News: बिवांर में लीकेज की समस्या का जायजा लेने पहुंची टीम

Hamirpur News: बिवांर, संवाददाता। नमामि गंगे परियोजना में पानी न आने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय टीम गठित कर जांच करने भेजा। जांच टीम बिवांर में जांच के बाद वापस लौट गई। विकास खंड मुस्करा के बांधुर बुजुर्ग गांव में पिछले एक पखवाड़े से पानी न आने से परेशान ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति की मांग की थी। वहीं कस्बा बिवार के रामू विश्वकर्मा ने सीएम पोर्टल पर लीकेज, कुछ मोहाल में पानी न आने की शिकायत की थी। जिस पर जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने टीम को जांच कर समस्या के समाधान को भेजा था। टीम में एई अनुराग सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी विजय पाल सोनकर, अवर अभियंता शंकु ने कस्बा बिवांर में बनी पेयजल टंकी का निरीक्षण किया।