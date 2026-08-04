Hamirpur News: समूह ''''ग'''' कार्मिकों का जनपद स्तरीय प्रशिक्षण
Hamirpur News: हमीरपुर के कलेक्ट्रेट में समूह ''ग'' के कार्मिकों का जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कोषाधिकारी अंकिता सिंह ने की। लेखाकार उत्कर्ष श्रीवास्तव ने तकनीकी और वित्तीय कार्यों की जानकारी दी, जबकि श्रम अधिकारी के वरिष्ठ सहायक विवेक मिश्रा ने कार्यालयीन कार्य प्रणाली का प्रशिक्षण दिया।
Hamirpur News: हमीरपुर। कलेक्ट्रेट स्थित डॉ.कलाम सभागार में जनपद के विभिन्न विभागों में कार्यरत समूह ''ग'' के कार्मिकों का जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ कोषाधिकारी अंकिता सिंह ने की। जिला विकास अधिकारी के लेखाकार उत्कर्ष श्रीवास्तव ने तकनीकी एवं वित्तीय कार्यों, विभागीय नियमों तथा संबंधित शासनादेशों की विस्तृत जानकारी दी। जिला श्रम अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ सहायक विवेक मिश्रा ने कार्यालय पद्धति, कार्यालयीन कार्य प्रणाली तथा प्रभावी प्रशासनिक कार्य निष्पादन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया।
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