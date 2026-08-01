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Hamirpur News: सम्पूर्ण समाधान में राजस्व व पुलिस की शिकायतें छाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: मौदहा में जिलास्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें 60 शिकायतें दर्ज की गईं। जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने अधिकारियों को समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण की निर्देश दिए। राठ में भी संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें 87 शिकायतें दर्ज की गईं और 6 का मौके पर निस्तारण किया गया।

Hamirpur News: सम्पूर्ण समाधान में राजस्व व पुलिस की शिकायतें छाई

Hamirpur News: मौदहा, संवाददाता। तहसील सभागार में जिलास्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी अभिषेक गोयल व एसपी मृगांक शेखर पाठक ने संयुक्त रूप से करते हुए फरियादियों की शिकायतें सुनी। समाधान दिवस में 60 शिकायते दर्ज हुई। जिसमे 15 शिकायतो को मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने विशेष रूप से जमीनी विवादों से जुड़े मामलों में पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करने तथा निष्पक्ष ढंग से विवादों का समाधान कराने के निर्देश दिए। ग्राम रीवन प्रधान शिवकांती, बाबूलाल, अनूप व कमतू आदि में यूपीडा द्वारा गांव में सैकड़ो में बीघा भूमि औद्योगिक गलियारे को लेकर अधिग्रहित कर रही है जिस पर उन्होंने भूमि को उपजाऊ बताकर उसका सर्किल रेट बढ़ाने की मांग की है। रगौल के बदरुद्दीन ने मोहल्ले के साबिर, शहजाद व अबरार पर रंगदारी मांगने का झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर पुलिस अधीक्षक से मामले की जांच करने की मांग की है।

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सम्पूर्ण समाधान दिवस

सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान फरियादियों ने राजस्व, पुलिस, भूमि विवाद, विकास एवं अन्य विभागों से संबंधित समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं, जिनका गंभीरता से संज्ञान लिया गया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी करणवीर सिंह, क्षेत्राधिकारी राजकुमार पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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संपूर्ण समाधान में 87 में 6 का निस्तारण

राठ। नवीन तहसील भवन में शनिवार को सीडीओ अरुण कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान 87 शिकायतें दर्ज कर मौके पर छह का निस्तारण किया गया। टीकुर गांव निवासी नरेंद्र, रामस्वरूप, देशराज शंकर सिंह ने गांव के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को सही मिड-डे-मील नही दिया जा रहा है। सर्राफा एवं स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, रोहित सोनी, सिद्ध गोपाल सोनी, अरविंद, आकाश, देवकरण आदि ने बताया कि कोतवाली में तैनात एक एसआई पर व्यापारियों को बेवजह परेशान कर गाली गलौज कर दवाब बना वसूली करते हैं। व्यापारियों ने विभागीय जांच की मांग की है। एसडीएम चित्रा निर्वाल, सीओ राजीव प्रताप सिंह, तहसीलदार, दिलीप सिंह, मंडी सचिव राजेश वर्मा, एसडीओ सतेंद्र कुमार रहे।

सामान्य प्रश्न

सम्पूर्ण समाधान दिवस में कितनी शिकायतें दर्ज की गईं?
सम्पूर्ण समाधान दिवस में 60 शिकायते दर्ज हुईं।
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