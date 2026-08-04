Hamirpur News: आंबेडकर पार्क से कब्जा हटाने की मांग, विधायक को सौंपा ज्ञापन
Hamirpur News: 0 पार्क की बाउंड्रीवॉल, प्रतिमा व सौंदर्यीकरण कराने की उठाई मांगभरुआ सुमेरपुर, संवाददाता। आंबेडकर समिति के अध्यक्ष रघुवर प्रसाद के नेतृत्व में समिति क
Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर, संवाददाता। आंबेडकर समिति के अध्यक्ष रघुवर प्रसाद के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने सदर विधायक को ज्ञापन देकर वार्ड नंबर चार धर्मेश्वर बाबा स्थित शासकीय आंबेडकर पार्क से अवैध कब्जा हटवाने तथा पार्क का विकास कराने की मांग की है।
ज्ञापन की जानकारी
ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 1995 में आंबेडकर पार्क के नाम भूमि दर्ज की गई थी। आरोप है कि प्रशासन की उदासीनता के चलते पार्क की बाउंड्रीवाल और सौंदर्यीकरण नहीं कराया गया, जिससे पिछले 7-8 वर्षों में कुछ लोगों ने कथित रूप से भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। समिति का कहना है कि कई बार शासन और प्रशासन से कब्जा हटाकर आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने, बाउंड्रीवाल बनवाने और पार्क का सौंदर्यीकरण कराने की मांग की जा चुकी है।
समस्या की गंभीरता
समिति ने आरोप लगाया कि पूर्व में डीएम के आदेश पर नगर पंचायत द्वारा आंशिक रूप से कब्जा हटाया गया, लेकिन बाद में दोबारा कब्जा हो गया। साथ ही तहसील प्रशासन और नगर पंचायत पर वास्तविक स्थिति के विपरीत कब्जा मुक्त होने की रिपोर्ट भेजने का भी आरोप लगाया गया। ज्ञापन में मुख्यमंत्री के निर्देशों का हवाला देते हुए पार्क को कब्जा मुक्त कराकर विकास कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग की गई। समिति ने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर क्षेत्र की जनता में बढ़ता असंतोष आंदोलन का रूप ले सकता है। सदर विधायक से मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है。
सामान्य प्रश्न
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